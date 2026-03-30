WRC公式パートナーの実力！ Wolf Lubricants「乗用車向けエンジンオイル＆各種フルード」

記事ポイント WRC公式パートナーの欧州潤滑油ブランド「Wolf Lubricants」が2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」がエンジンを長期間クリーンに保護Mercedes-BenzやVolkswagenなど欧州自動車メーカーのアプルーバル（承認）を取得 WRC公式パートナーの欧州潤滑油ブランド「Wolf Lubricants」が2026年3月に日本初上陸独自技術「マルチファクターオイルセラム」がエンジンを長期間クリーンに保護Mercedes-BenzやVolkswagenなど欧州自動車メーカーのアプルーバル（承認）を取得

欧州発の高性能潤滑油ブランド「Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）」の乗用車向けエンジンオイルおよび各種フルードが、2026年3月より日本市場で初めて発売されています。

FIA世界ラリー選手権（WRC）の公式テクニカル・潤滑油パートナーとして培われた独自技術「マルチファクターオイルセラム」を搭載し、エンジンを長期間フレッシュな状態に保ちます。

カー用品販売・車両整備を展開するNorauto ONLINE SHOP（本社：岐阜県大垣市）にて取り扱いがスタートしています。

Wolf Lubricants「乗用車向けエンジンオイル＆各種フルード」

ブランド：Wolf Lubricants（ウォルフ・ルブリカンツ）取扱店：Norauto ONLINE SHOP（岐阜県大垣市）発売：2026年3月〜対象：乗用車向けエンジンオイル、各種フルード

Wolf Lubricantsは、ブレンド技術のプロフェッショナルとして、エンジンをより良く、より速く、より環境に優しくする技術強化型潤滑油を追求してきた欧州ブランドです。

最新世代の高性能エンジンから高走行距離車、さらにはハイブリッド・EV向けフルードまで、多様な車両ニーズに対応する幅広い製品ラインナップを展開しています。

日本では、Norauto（ノルオート）のオンラインショップを通じて販売されています。

Norautoはヨーロッパでカー用品販売および車両整備を展開するMobiviaグループのカーライフブランドであり、日本ではAMR Japanと連携して製品の普及・販売に取り組んでいます。

マルチファクターオイルセラム技術

Wolf Lubricants独自の「マルチファクターオイルセラム」は、潤滑油の寿命を延ばし、エンジンをフレッシュな状態に保つために開発された先進技術です。

化粧品のセラムに例えられるその配合は、抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせたマルチファクターオイルセラム複合体を形成しています。

これらの有効成分は、時間の経過とともに高度なバランスと相乗作用を発揮し、オイルに持続的な活性化効果をもたらします。

オイル交換までの期間が長くなる現代の車両環境においても、エンジンは安定した性能を発揮し続けられます。

Jaguar Land Rover、Volkswagen、Mercedes-Benzなどの自動車メーカーが定める厳格な基準に基づくアプルーバル（承認）を取得しており、その性能の高さが認められています。

※アプルーバルの取得状況は、製品・品番によって異なります。

製品ラインナップ

日本市場向けには、用途や車両特性に合わせた4種類のエンジンオイルがラインナップされています。

「WOLF OFFICIALTECH 0W20 C6 F」は、ACEA C6規格を満たす完全合成潤滑油です。

排気システムの寿命延長と効率維持のために開発されており、卓越したエンジン清浄性・摩耗防止性能・高い耐久性を提供します。

「WOLF OFFICIALTECH 0W-40 C3 SP」は、最新世代の厳選された高品質基油をベースとした完全合成潤滑油で、幅広い用途に対応しています。

「WOLF ECOTECH 0W30 C3 FE」は、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジン用に設計された完全合成「低SAP」かつ低粘度のエンジンオイルです。

標準的なモーターオイルと比較して、大幅な燃費向上が期待できます。

「WOLF OFFICIALTECH 5W30 C2/C3」は、オイル交換間隔を短縮することなく、よりクリーンで高性能なエンジンを保つ合成エンジンオイルです。

様々なブランドの多様な車両に最適なメンテナンスを提供します。

WRC公式テクニカルパートナー

FIA世界ラリー選手権（WRC）は、世界各地の一般道を舞台に開催される世界最高峰のラリー競技です。

Wolf Lubricantsは公式テクニカル・潤滑油パートナーとして、長年にわたり大会をサポートしています。

舗装路・未舗装路・雪道など多様な路面条件の「スペシャルステージ」を市販車ベースのマシンで走行し、高温・低温の急激な変化や長時間の連続走行がエンジンと潤滑油に本物の耐久性を求めます。

RALLY三河湾2026への参戦

Wolf Lubricants製品を使用した車両が、2026年シーズン全日本ラリー選手権（JRC）第1戦「RALLY 三河湾 2026 Supported by AICELLO」に参戦しています。

JN-3クラス内で実施されるMORIZO Challenge Cup（MCC）は、若手ドライバーの育成とラリー競技の活性化を目的に2024年からスタートしたカテゴリーで、GRヤリス／GRヤリスDATを用いて競技が行われます。

山口航平選手（MATEX-AQTEC RALLY TEAM）がAQTEC-Wolf DL GR Yaris（型式：4BA-GXPA16）で出走し、MORIZO Challenge Cupにおいて7位でデビューを果たしています。

MORIZO Challenge Cupに向けたテスト走行では、日本の走行環境を想定し、エンジン保護性能・油温安定性・レスポンス特性などを総合的に検証しています。

WRCの過酷な環境で磨かれた独自技術「マルチファクターオイルセラム」が、日本のカーライフにおいてもエンジンを長期間クリーンに保護します。

Mercedes-BenzやVolkswagenなど欧州の自動車メーカーからアプルーバルを取得しており、信頼性の高さが特徴です。

最新エンジン対応から燃費向上タイプまで、多様な車両ニーズに応える4種類のラインナップが揃っています。

Wolf Lubricants「乗用車向けエンジンオイル＆各種フルード」の紹介でした。

よくある質問

Q. Wolf Lubricantsのエンジンオイルはどこで購入できますか？

A. Norauto ONLINE SHOP（本社：岐阜県大垣市）にて取り扱いされています。

Q. マルチファクターオイルセラムとはどのような技術ですか？

A. 抗酸化剤・分散剤・粘度調整剤を複合的に組み合わせた独自技術で、潤滑油の寿命を延ばし、エンジンをフレッシュな状態に長期間保ちます。FIA世界ラリー選手権（WRC）のような過酷な環境を想定して磨き上げられています。

Q. どのような自動車メーカーのアプルーバルを取得していますか？

A. Jaguar Land Rover、Volkswagen、Mercedes-Benzなどの自動車メーカーが定める厳格な基準に基づくアプルーバル（承認）を取得しています。

ただし、取得状況は製品・品番によって異なります。

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