イランと関係が深いイエメン・フーシ派が本格的に軍事行動に乗り出したことを受けて中東地域の緊張が急激に高まり、これに伴い国際原油価格が再び大幅に上昇した。

ブルームバーグによると、30日午前基準で北海ブレント原油5月の先物価格は、前営業日比2．2％上昇した1バレル＝115．09ドルを記録した。米国ウエスト・テキサス・インターミディエイト（WTI）原油も2．4％上昇の102．03ドルと、同時に上昇した。これに先立ち、27日にもブレント原油とWTI原油はそれぞれ4．2％、5．5％急騰しており、上昇傾向が続いている状況だ。

今回の原油価格の上昇は、週末の間に戦争の状況が一層悪化したというニュースが直接的な影響を及ぼした。フーシ派は28日未明、イスラエルに向けてミサイルを発射し、開戦後初めて直接的な軍事介入に乗り出した。

特にホルムズ海峡の封鎖が持続する状況で、紅海まで緊張が拡散しかねないという懸念が強まっている。紅海の入り口であるバブ・エル・マンデブ海峡は、全世界の海上原油物流量の約10％が通過する核心航路であり、スエズ運河を通じて中東産の原油が欧州へと移動する主要なルートだ。

フーシ派は過去にもガザ地区での戦争を機に、同海峡を通過する商船を数回攻撃した前例があり、今回の介入が海上輸送の支障につながる可能性に市場が敏感に反応している。

こうした地政学的リスクの拡大は、金融市場にも負担として作用している。同時刻、ニューヨーク株式市場の主要3指数の先物は、いずれも0．5〜0．6％下落し、弱含む展開となった。

一方、シェブロンのマイク・ワースCEOは最近のエネルギーカンファレンスで「ホルムズ海峡の封鎖による物理的な衝撃がグローバルシステム全般に拡散している」とし、「現在の原油先物価格には、こうしたリスクが十分に反映されていない」と指摘した。