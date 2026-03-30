10万本の赤い絨毯と富士山が見渡せる！ 伊東市「小室山公園つつじ観賞会」

記事ポイント 40種類約10万本のつつじが赤い絨毯のように一面に咲き誇る壮観な絶景富士山との共演や背丈を超えるつつじのトンネルが楽しめる写真スポット山頂カフェ・恐竜広場など家族で一日楽しめる施設が充実 40種類約10万本のつつじが赤い絨毯のように一面に咲き誇る壮観な絶景富士山との共演や背丈を超えるつつじのトンネルが楽しめる写真スポット山頂カフェ・恐竜広場など家族で一日楽しめる施設が充実

静岡県伊東市の小室山公園で、4月11日(土)から4月30日(木)までつつじ観賞会が開催されます。

約35,000平方メートルの広大なつつじ園には40種類約10万本のつつじが植栽されており、見頃を迎えると一面が赤い絨毯のような絶景に変わります。

山頂のリッジウォークやカフェ、恐竜広場も備わり、家族で一日楽しめる充実したスポットです。

伊東市「小室山公園つつじ観賞会」

期間：2026年4月11日(土)〜4月30日(木)会場：小室山公園つつじ園（静岡県伊東市）アクセス：JR伊東線伊東駅から車で約15分・バスで約23分／伊豆急行線川奈駅から徒歩約20分山頂へ：リフト片道約5分リフト営業時間：9:30〜16:00カフェ営業時間：10:00〜16:00（15:30 LO）

会場の小室山公園つつじ園は、約35,000平方メートルもの広大な園内に40種類約10万本のつつじが植栽されています。

見頃を迎えると、まるで赤い絨毯のように一面が咲き乱れる壮観な光景が広がります。

つつじのトンネルも人気のスポットで、人間の背丈を超えるほど大きく色鮮やかなつつじの中を歩けるのが魅力です。

天気の良い日には、真っ赤なつつじの絨毯と富士山を同時に眺められる絶景の写真スポットにもなっています。

小室山山頂には「小室山リッジウォーク”MISORA”」があり、相模灘や伊豆諸島、天気が良ければ富士山なども一望できる展望スポットです。

山頂の「Cafe・321」は全席オーシャン＆スカイビューで、地層をイメージした優しい色合いの店内やカフェ利用者限定のウッドデッキでゆっくりとくつろげます。

恐竜広場には大きな恐竜のモニュメントやアスレチックが設置されており、子ども連れのファミリーにも人気のスポットです。

約35,000平方メートルのつつじ園に40種類約10万本のつつじが咲き誇り、見頃には一面が真っ赤な絨毯の絶景へと変わります。

富士山と赤い絨毯の共演や、背丈を超えるつつじのトンネルは、ここだけの特別な写真体験です。

山頂のカフェや恐竜広場も備わり、子どもから大人まで家族全員が一日を満喫できる空間となっています。

小室山公園つつじ観賞会の紹介でした。

よくある質問

Q. 小室山公園つつじ観賞会はいつ開催されますか？

A. 2026年4月11日(土)から4月30日(木)まで、静岡県伊東市の小室山公園つつじ園で開催されます。

約35,000平方メートルの広大な園内に40種類約10万本のつつじが植栽されており、見頃を迎えると一面が赤い絨毯のような絶景に変わります。

Q. 小室山公園へのアクセス方法を教えてください。

A. JR伊東線伊東駅から車で約15分またはバスで約23分でアクセスできます。

伊豆急行線川奈駅からは徒歩約20分で、山頂へはリフトで片道約5分となっています。

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