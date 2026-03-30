タイのミスコンテストで、ある参加者がステージ上でのスピーチ中に歯の補綴（ほてつ）物が外れる事故が発生した。

27日、ピープルなどによると、25日にバンコクで開かれたミスコンテスト「ミス・グランド・タイ」の予選で、参加者のカモルワン・チャナゴさん（18）がマイクを握って自己紹介をしていたところ、歯に付着していた補綴物が外れる突発的な状況が発生した。

外れた補綴物は歯の表面に貼り付ける「ベニア」というもので、強い発音や接触によって外れることがあるという。

慌ててしまいそうな状況だったが、チャナゴさんは落ち着いて顔を背けて補綴物を付け直した後、何事もなかったかのように挨拶を続けた。

その後、ウォーキングやポーズまで完璧に披露してステージを終えた。

現場では「自然な対処だった」という好評が上がったという。観客は、一歩間違えれば放送事故になりかねない状況を毅然と対処したチャナゴさんに拍手喝采を送ったと伝えられた。該当の場面がオンラインに広まると「プロらしい姿」という称賛の声も上がった。

ミス・グランド・インターナショナルの広報担当は「チャナゴさんは専門性と落ち着きを持って状況をうまく収拾し、行事は滞りなく円滑に行われた」とし、「大会中、終始見せてくれた彼女の自信とステージマナーを誇りに思う」と明らかにした。