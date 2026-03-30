ドイツ最大の軍需企業ラインメタルのCEOがウクライナのドローン産業をレゴ遊びに比喩し、これに批判が強まると謝罪した。

ラインメタルのアーミン・パッペルガーCEOは27日（現地時間）に公開された米時事誌ジ・アトランティックのインタビューで、ウクライナのドローン産業について「レゴを持って遊ぶ水準」とし「彼らは技術的な突破口を開いたのではない。小型ドローンで革新を起こして『ワア』と言っているだけ」と話した。

さらに「彼らは台所に3Dプリンターを置いてドローン部品を生産する。これは革新でない」とし、ドローン企業を「ウクライナの主婦」に例えたりもした。

ウクライナは最近、イランの攻撃を受けるガルフ国家と米国にロシアとの戦争で向上させたドローン戦の実力を広報中だ。こうした中、自国のドローン産業を蔑む発言が出ると、これに反発した。

ゼレンスキー大統領の戦略顧問を務めるオレクサンドル・カミシン氏はXで「この人たちは立派な主婦だが、軍需工場で重労働をしなければいけない。リスペクトを受ける資格がある」とし「我々のレゴドローンは1万1000両以上のロシアの戦車を燃やした」と明らかにした。

ドイツ防衛産業業界も批判に加勢した。ドローン企業クオンタム・システムズのザイベル共同代表はリンクトインに「ウクライナ軍第17主婦ドローン連隊」の徽章イメージを載せて「クオンタム・システムズはウクライナの主婦側に立つ」とコメントした。

ラインメタル側は批判が強まると謝罪した。ラインメタルは29日、Xを通じて「ロシアの侵攻を4年以上も防いできたウクライナの国民の労苦をリスペクトする。すべての女性と男性が計りしれない貢献をしている」とし「ウクライナ国民の革新力と闘争精神は我々に大きなインスピレーション」と明らかにした。

ラインメタルは2022年2月のウクライナ戦争の勃発以降、ウクライナへの武器支援と最近の欧州各国の大々的な再武装で特需が生じている企業だ。昨年の売上高は99億4000万ユーロ（1兆8300億円）と、2022年（64億1000万ユーロ）比で55％増加した。現在、受注残高は63億8000万ユーロにのぼる。