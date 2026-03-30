記事ポイント 物価高の中、ファイヤーバーグが2026年4月2日から対象4店舗で全メニューを大幅値下げ食材・サイズ変更なし、羽釜ご飯の食べ放題も継続看板の「レギュラーバーグ」は税込980円から792円へ、最大約19%オフ 物価高の中、ファイヤーバーグが2026年4月2日から対象4店舗で全メニューを大幅値下げ食材・サイズ変更なし、羽釜ご飯の食べ放題も継続看板の「レギュラーバーグ」は税込980円から792円へ、最大約19%オフ

北海道のハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」が、物価高が続く中、あえて全メニューを大幅値下げします。

2026年4月2日より対象4店舗で価格改定を実施し、食材・サイズは変更なく、羽釜ご飯の食べ放題も引き続き提供されます。

看板メニュー「レギュラーバーグ」は税込980円から792円へと改定され、最大約19%の値下げとなります。

ファイヤーバーグ「全メニュー大幅値下げ」

価格改定日：2026年4月2日（木）対象店舗：宮の沢店、里塚店、花川店、七重浜店内容：全メニュー大幅値下げ（食材・サイズ変更なし）

外食業界全体で値上げの動きが広がる中、ファイヤーバーグでは「お客様にもっと気軽に外食を楽しんでいただきたい」という想いから、思い切った価格の見直しを実施します。

ハンバーグを中心とした定食メニューのほか、ザンギ定食やカレーなど、提供するほぼすべてのメニューが値下げ対象です。

看板メニュー「レギュラーバーグ」は旧価格891円（税込980円）から720円（税込792円）へと改定され、最大約19%の値下げとなります。

なお、旧価格は店舗により異なります。

ファイヤーバーグでは、羽釜で炊き上げたご飯を食べ放題で提供しており、価格改定後もこのスタイルは変わらず継続されます。

「手頃な価格で、しっかりお腹いっぱいになれるハンバーグレストラン」として、地域に根ざした店づくりが続けられます。

ファイヤーバーグでは、物価高の中でも値下げを断行し、より多くの方が気軽に外食を楽しめる価格体系が整っています。

食材・サイズの変更なしで羽釜ご飯食べ放題も継続しており、手頃な価格でお腹いっぱい食べられるスタイルが特徴です。

看板メニュー「レギュラーバーグ」が税込792円からとなり、ハンバーグ定食をはじめザンギ定食やカレーなど、ほぼ全メニューが新価格の対象となっています。

北海道のハンバーグレストラン「ファイヤーバーグ」の紹介でした。

よくある質問

Q. ファイヤーバーグの価格改定はいつから始まりますか？

A. 2026年4月2日（木）より、宮の沢店・里塚店・花川店・七重浜店の4店舗で実施されます。

Q. 値下げ後も食材の量やサイズは変わりますか？

A. 食材の変更もサイズの変更もなく、羽釜ご飯の食べ放題も引き続き提供されます。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物価高なのに逆値下げ！ ファイヤーバーグ「全メニュー大幅値下げ」 appeared first on Dtimes.