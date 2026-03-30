フォークシンガー松山千春（70）が29日、FM NACK5「松山千春 ON THE RADIO」（日曜午後9時）に生出演。自身の健康について言及した。

「しかしながら、いくら歳とっても足腰だな。やっぱり動いてなきゃな。歳とって元気はいいけど、足腰がガタガタじゃ困るからな」と切り出し、健康の話題で盛り上がった。

リスナーからの「歩かなきゃ駄目」などと訴えるメールを読み上げた。「分かってる。本当に俺、分かってるんだ、歩かなきゃいけないって」と反応。そして空港の搭乗口の話を切り出した。

「この間、大阪行った時もさ、着いてから出口までが長かったんだ。札幌もそうだったんだけど。搭乗口までが、すごく歩かされたんだ。本当にタクシー呼びたいぐらい遠いんだ。勘弁してくれみたいなな。それでも何とか歩いて」と状況を説明。

「本当だったら途中で休みたかった。休みたかったけど、椅子もなかったし。椅子ないところで座ってたら、いかにも年寄りに見えるべや。あれはちょっと嫌だなと思って。無理して歩き続けて」と北海道弁を交えて語った。

生放送は北海道札幌市のSTVラジオで行われた。