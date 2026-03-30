事故で脊髄を損傷して車いすで活動している、アイドルグループ仮面女子の猪狩ともか（34）が29日夜、Xを更新。複数の著名人らが「戦争反対」という発信をし、それに対しさまざまな意見が寄せられる現状をめぐり、私見をつづった。

猪狩は「『戦争反対』と書けば『脳内お花畑』『何も分かっていない』『大好きだったけど残念』などコメントが来るようです。戦争賛成なんて人はほぼいないと思うのです。みんな戦争なんてしたくないです」と書き出した。

そして「ただ、戦争を回避・抑止する方法が人それぞれ違うだけで、ある人にとっては防衛力を高めて戦争を仕掛けたくない国にして抑止する、ただ平和を訴えるなど、多種多様な意見がある中での『戦争はしたくない』『回避したい』『抑止したい』ということなんだと思います。結果的に大多数の方は戦争は嫌なんですよね。大切な人や場所を守りたいんですよね」と続けた。

その上で「私は人それぞれ意見があっていいと思うんです。ただ自分と考えが違う人がいた場合過剰に叩いたり、人格否定までしたりということは間違っていると思います。みんな戦争が無い平和な世界で生きたいだけなので。なので自分たちが思う戦争の回避、抑止の仕方をこれからも個々に自由に発信できる国であってほしいなと思います。私は戦争が嫌ですし死にたくないです。大好きな街が壊されていくのは見たくないです。世界のどこかで今も起きている戦争で、徴兵された方々が戦地に向かって欲しく無いです。その上で市民の私には世界が戦争のない“平和な世界”になりますようにとただ願うことしか出来ません。願わせてください」と記した。