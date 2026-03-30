甘酒ベースのモクテル ひかり味噌、銀座のホテルで期間限定コラボメニュー

ひかり味噌は「ハイアット セントリック 銀座 東京」（東京都中央区）内のオールデイダイニング「NAMIKI667」で同社商品を使用したコラボレーションメニューを3月3日〜5月31日の期間限定で提供している。

同社の発酵技術と厳選素材へのこだわりを生かしたみそ料理や甘酒ドリンクを用意。発酵が織りなす豊かな味わいを通して、みそや甘酒の新たな可能性が感じられるひと時を届ける。

コラボでは、新感覚甘酒「晴れのち糀」をベースにした3種のモクテル「晴春」が登場。糀由来の酸味と自然な甘みを生かし、砂糖不使用ながらコクと爽やかさが調和した一杯に仕上げた。「マンゴー」「苺」「パイナップル」の3種。発酵由来のやわらかな甘みがそれぞれの果実の魅力を引き立てる。

香ばしく炙った真蛸に、新じゃがいもを合わせ、長期熟成の「大寒仕込み味噌 渾」を使った赤パプリカソースで仕上げたメニューも提供。発酵の力が素材の個性を引き立てる一皿を提案する。朝食ビュッフェでは、「CRAFT MISO 生糀」を使用したみそ汁を提供。ホテル朝食の特別なひと時に発酵が生み出すまろやかなみそ汁の味わいを提案する。

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