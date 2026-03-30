2026年3月30日〜4月5日の運勢「おひつじ座〜うお座」 章月綾乃の【大人のための星占い】
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2026年3月30日〜4月5日の運勢を西洋占星術で占います。
てんびん座にかかる満月が、境界線を明確にします。
自分と他人、プライベートとオフィシャル、本音と建て前、それぞれが別の役割やベクトルを持ち、違うロジックの元に動いていきます。差異を意識して、きっちりと分けて考えるのが正解。考えややり方、目指す場所が違っても容認していくと、いつもの倍以上の成果が得られます。
あなたなりの正解を出す。
ニーズが高まり、出番が増えそう。
勘を働かせて、「今、何を求められているのか」を見極めていきましょう。自分がどうしたいのか、どう感じるのかは、今週に限っては二の次です。社会人として、大人として、どう振る舞っていくのが正解かを考えて、トレースしてみて。また後日、「本当はあの時、こう思っていた」「本当はこうしたかった」的な打ち明け話はできるもの。役割に徹する、大きな仕組みの中の歯車として動いて。
自己表現は、おしゃれが有効なツール。熱い思いややる気は、赤を身にまとうと伝わります。
愛は、ムード重視で演出を。
自分との約束を守る。
緩みやすいムード。
気分じゃない、ちゃんとできる気がしないと後回しにして、時間切れが心配です。そこで、今週は、少し律していくとよいでしょう。時間を味方につけて、やることリストを消していくスタイルがハマるでしょう。
ただ、コンディション的にキッチリはできないもの。時間の幅を多めにとって、20時〜22時の間にこれをやる、24時までに寝るなど、余裕を持って管理していくのです。また、30分前行動など、「ちょっと早過ぎ」で動くのもオススメ。電車遅延や渋滞も上手に回避できるはず。
愛は、火曜日か水曜日に動かして。
「やりたい」をやる。
結構ギリギリ。
自分ではいつも通り、まだ頑張れると感じていても、思うほど捗らないでしょう。年度替わりの忙しさ、慌ただしさの疲れが累積し、いろいろ飽き飽きしているのです。
有効なのは、気分転換です。忙しい時期だからと自制していた楽しみを解禁しましょう。レイトショーで映画を見に行く、気の合う人と会食に行く、お花見がてら遠回りしながら帰宅する、弾丸旅行で遠くに行くのも大賛成。思い切って遊ぶと、なんだかスッキリして、また、いつものあなたに戻れるはず。
愛と社交は、波長がカギ。合わないなら、会わないこと。
余計なものを削ぎ落とす。
お疲れ気味。
季節の変わり目の気温、気圧の変化、環境が変わっていく人たちからのさまざまな情報がノイズになって、バランスを崩しやすくなっています。簡単に言えば、キャパオーバーで、頑張れなくなっているのです。
できるだけ、単純な仕組みを考えていくといいみたい。シャンプー、コンディショナーはつけるけれど、トリートメントは省くみたいな感じでいきましょう。一回、やめて、やっぱり必要と思ったら追加するイメージで。
社交、外出も必要最低限に絞って。退屈を感じたら、「あれをやりたい」に変わるはず。
愛は、将来について話す好機。
味見感覚でやっていく。
好奇心が旺盛になって、アンテナが広がっていきます。
あれもこれも楽しそう、そっちもこっちも気になると、感度高く生きられそう。ただ、自分で感じている以上に興味の対象の入れ替えが速いみたい。朝は経済について知りたい、詳しくなりたいと思い、午後はお花見の名所を探したり、急にDIYがしてみたくなったり、脈絡なく発想が飛ぶでしょう。
そこで、何事も“触り”だけ押さえてみて。新聞や記事は見出しとまとめだけ読む、買い物は当座必要なものだけ買うスタイルで、とっかかりを作って。
愛と社交は、情報交換で活性化しそう。
新スタイルを実践。
オールリセットをしたくなりそう。
何もかも捨てて、全部新しくできたらいいのに！ そんな気持ちが高まっていきます。これを短期目標にすると、簡単に失敗しそうですが、長期計画にすると、よいでしょう。
例えば、4年後に実現すると考えると、グッと現実味が帯びてくるのでは？ そして、そのためのプロセスに踏み出しましょう。4月中に体重を2kg落とす、毎日自炊するなど、生活に密着した変革がよさそう。ごく平凡な繰り返しに意味を持たせることで、変化が受け入れやすくなっていきます。
仕事は、ノーミスを目指して。
愛は、異性に助言を求めて。
何事も有言実行で。
パワフル＆スピーディー。
あなたのための活躍のフィールド、晴れ舞台が用意されそう。強運を信じ、何事も果敢にチャレンジしていきましょう。状況がどんどん変わっていき、新しいステージに進めそう。かねてやりたかったことがある人は、この機にスタートを切って。条件がそろわない、予算が足らないとしても、やっていくうちになんとかなりそう。
社交は、入れ替わりがあるみたい。来る者は拒まず、去る者は追わずで、自然体で向き合ってみて。
オフは、体を動かして。行ったことがない、やったことがないことをするデートも盛り上がります。
ゆるやかに流れに身を任せる。
イージーモード。
システム改革、メンバーチェンジなど、いろいろ起こりそう。でも、構えずにゆるっとやっていきましょう。こちらが緊張すると、それが相手にも伝播（でんぱ）して、物事が滞ってしまいます。なるようになる、なんとかなると、柔軟にいきましょう。
ただ、分からないことがあれば、教えてもらう謙虚は搭載したいもの。「たぶん、こうだろう」と感覚でやって失敗すると、リカバリーに時間がかかりそう。聞くは一時の恥で。
オフは、リラックスできるスポットへ。ローカル線の旅も旅情豊か。
愛は、寛容に。いいところを認めて、上手に付き合って。
プラスαのアレンジで。
特別感を持たせましょう。
この世にたった1つだけの何か、あなたにしかできない、やれないことを意識していくといいみたい。ありきたりのやり方やスタイルを踏襲するのではなく、なにかしらヒネリを入れてみる、自分なりに工夫をしていくことで、面白い成果につながっていきます。考えれば、当たり前のことだけど、誰も気づかなかった領域に手が届くかも？ 研究、分析も捗ります。
オフは、趣味を楽しんで。何かを見たり、聞いたりするのもよいのですが、それ以上に、自分の手で何かを作り出すと捗ります。
愛は、話し合いで進展。
自分に厳しく！
ビシバシいきましょう。
ちょっとハードなスケジュール、設定で動くと、ミラクルが起こるでしょう。どう考えても、こんなにはやれない、不可能に近いが、あっさり実現し、可能に変わっていきます。
実はこの感覚、ほんの数年前のあなたのライフスタイルです。人生の大きな山を越えて、ここ1、2年は無理をしないようにやってきたのですが、頑張れない、頑張らなくていいに偏り過ぎているみたい。
そこで、少し巻き戻して、「やろうと思えばやれる」を取り戻すのです。ちょっと無理、限界超えで、バランスを整えて。
恋と社交は、良識派で。無謀は止めること。
のめりこむ幸せへ。
一点突破で、流れを変えていきましょう。
ただ、何かに夢中になって取り組むための環境作りは必要です。3月いっぱいはノルマと雑務を集中的にこなし、4月に入ってから、条件を整えていくとよさそう。例えば、「何曜日の午後は作業に当てたい」という宣言や周知です。作業スペースを予約する、仕事を進めるための資料をそろえるなど、没入するための準備をしっかりと。
自然に月曜日からフル回転で頑張ることになって、休日はお休みを楽しめるでしょう。出掛けるなら、開放感を満喫できるスポットへ。
愛は、褒めて伸ばしましょう。
過去の自分の夢をかなえる。
立ち消えになってしまったことは、誰にでもあると思うのです。
子どもの頃の夢や憧れ、誰かと交わしたけれど守れなかった約束、話題に上ったけれど自然消滅してしまったいくつかのプラン。そうしたものに、もう一度、光を当てましょう。もう時間もたち、時代も変わったので、スケールダウン、スタイルチェンジをしながら進めてみましょう。案外、心残りや未練を解消する道が見つかるのでは？
仕事は、縁の下の力持ちで。特に、最後の念のための確認は、効力を発揮しそう。
オフは、マニアックに攻めて。ブログの公開なども有望。
愛は慎重に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
てんびん座にかかる満月が、境界線を明確にします。
自分と他人、プライベートとオフィシャル、本音と建て前、それぞれが別の役割やベクトルを持ち、違うロジックの元に動いていきます。差異を意識して、きっちりと分けて考えるのが正解。考えややり方、目指す場所が違っても容認していくと、いつもの倍以上の成果が得られます。
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）セルフプロデュース。
あなたなりの正解を出す。
ニーズが高まり、出番が増えそう。
勘を働かせて、「今、何を求められているのか」を見極めていきましょう。自分がどうしたいのか、どう感じるのかは、今週に限っては二の次です。社会人として、大人として、どう振る舞っていくのが正解かを考えて、トレースしてみて。また後日、「本当はあの時、こう思っていた」「本当はこうしたかった」的な打ち明け話はできるもの。役割に徹する、大きな仕組みの中の歯車として動いて。
自己表現は、おしゃれが有効なツール。熱い思いややる気は、赤を身にまとうと伝わります。
愛は、ムード重視で演出を。
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）マイルールを設定。
自分との約束を守る。
緩みやすいムード。
気分じゃない、ちゃんとできる気がしないと後回しにして、時間切れが心配です。そこで、今週は、少し律していくとよいでしょう。時間を味方につけて、やることリストを消していくスタイルがハマるでしょう。
ただ、コンディション的にキッチリはできないもの。時間の幅を多めにとって、20時〜22時の間にこれをやる、24時までに寝るなど、余裕を持って管理していくのです。また、30分前行動など、「ちょっと早過ぎ」で動くのもオススメ。電車遅延や渋滞も上手に回避できるはず。
愛は、火曜日か水曜日に動かして。
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）心に栄養を！
「やりたい」をやる。
結構ギリギリ。
自分ではいつも通り、まだ頑張れると感じていても、思うほど捗らないでしょう。年度替わりの忙しさ、慌ただしさの疲れが累積し、いろいろ飽き飽きしているのです。
有効なのは、気分転換です。忙しい時期だからと自制していた楽しみを解禁しましょう。レイトショーで映画を見に行く、気の合う人と会食に行く、お花見がてら遠回りしながら帰宅する、弾丸旅行で遠くに行くのも大賛成。思い切って遊ぶと、なんだかスッキリして、また、いつものあなたに戻れるはず。
愛と社交は、波長がカギ。合わないなら、会わないこと。
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）シンプルライフのススメ。
余計なものを削ぎ落とす。
お疲れ気味。
季節の変わり目の気温、気圧の変化、環境が変わっていく人たちからのさまざまな情報がノイズになって、バランスを崩しやすくなっています。簡単に言えば、キャパオーバーで、頑張れなくなっているのです。
できるだけ、単純な仕組みを考えていくといいみたい。シャンプー、コンディショナーはつけるけれど、トリートメントは省くみたいな感じでいきましょう。一回、やめて、やっぱり必要と思ったら追加するイメージで。
社交、外出も必要最低限に絞って。退屈を感じたら、「あれをやりたい」に変わるはず。
愛は、将来について話す好機。
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）ちょっとずつ、
味見感覚でやっていく。
好奇心が旺盛になって、アンテナが広がっていきます。
あれもこれも楽しそう、そっちもこっちも気になると、感度高く生きられそう。ただ、自分で感じている以上に興味の対象の入れ替えが速いみたい。朝は経済について知りたい、詳しくなりたいと思い、午後はお花見の名所を探したり、急にDIYがしてみたくなったり、脈絡なく発想が飛ぶでしょう。
そこで、何事も“触り”だけ押さえてみて。新聞や記事は見出しとまとめだけ読む、買い物は当座必要なものだけ買うスタイルで、とっかかりを作って。
愛と社交は、情報交換で活性化しそう。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）1つだけ変えて、
新スタイルを実践。
オールリセットをしたくなりそう。
何もかも捨てて、全部新しくできたらいいのに！ そんな気持ちが高まっていきます。これを短期目標にすると、簡単に失敗しそうですが、長期計画にすると、よいでしょう。
例えば、4年後に実現すると考えると、グッと現実味が帯びてくるのでは？ そして、そのためのプロセスに踏み出しましょう。4月中に体重を2kg落とす、毎日自炊するなど、生活に密着した変革がよさそう。ごく平凡な繰り返しに意味を持たせることで、変化が受け入れやすくなっていきます。
仕事は、ノーミスを目指して。
愛は、異性に助言を求めて。
てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）スタートダッシュで差をつける。
何事も有言実行で。
パワフル＆スピーディー。
あなたのための活躍のフィールド、晴れ舞台が用意されそう。強運を信じ、何事も果敢にチャレンジしていきましょう。状況がどんどん変わっていき、新しいステージに進めそう。かねてやりたかったことがある人は、この機にスタートを切って。条件がそろわない、予算が足らないとしても、やっていくうちになんとかなりそう。
社交は、入れ替わりがあるみたい。来る者は拒まず、去る者は追わずで、自然体で向き合ってみて。
オフは、体を動かして。行ったことがない、やったことがないことをするデートも盛り上がります。
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）雲のように、風のように。
ゆるやかに流れに身を任せる。
イージーモード。
システム改革、メンバーチェンジなど、いろいろ起こりそう。でも、構えずにゆるっとやっていきましょう。こちらが緊張すると、それが相手にも伝播（でんぱ）して、物事が滞ってしまいます。なるようになる、なんとかなると、柔軟にいきましょう。
ただ、分からないことがあれば、教えてもらう謙虚は搭載したいもの。「たぶん、こうだろう」と感覚でやって失敗すると、リカバリーに時間がかかりそう。聞くは一時の恥で。
オフは、リラックスできるスポットへ。ローカル線の旅も旅情豊か。
愛は、寛容に。いいところを認めて、上手に付き合って。
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）オリジナリティーで勝負！
プラスαのアレンジで。
特別感を持たせましょう。
この世にたった1つだけの何か、あなたにしかできない、やれないことを意識していくといいみたい。ありきたりのやり方やスタイルを踏襲するのではなく、なにかしらヒネリを入れてみる、自分なりに工夫をしていくことで、面白い成果につながっていきます。考えれば、当たり前のことだけど、誰も気づかなかった領域に手が届くかも？ 研究、分析も捗ります。
オフは、趣味を楽しんで。何かを見たり、聞いたりするのもよいのですが、それ以上に、自分の手で何かを作り出すと捗ります。
愛は、話し合いで進展。
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）スパルタで、
自分に厳しく！
ビシバシいきましょう。
ちょっとハードなスケジュール、設定で動くと、ミラクルが起こるでしょう。どう考えても、こんなにはやれない、不可能に近いが、あっさり実現し、可能に変わっていきます。
実はこの感覚、ほんの数年前のあなたのライフスタイルです。人生の大きな山を越えて、ここ1、2年は無理をしないようにやってきたのですが、頑張れない、頑張らなくていいに偏り過ぎているみたい。
そこで、少し巻き戻して、「やろうと思えばやれる」を取り戻すのです。ちょっと無理、限界超えで、バランスを整えて。
恋と社交は、良識派で。無謀は止めること。
みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）集中と没頭。
のめりこむ幸せへ。
一点突破で、流れを変えていきましょう。
ただ、何かに夢中になって取り組むための環境作りは必要です。3月いっぱいはノルマと雑務を集中的にこなし、4月に入ってから、条件を整えていくとよさそう。例えば、「何曜日の午後は作業に当てたい」という宣言や周知です。作業スペースを予約する、仕事を進めるための資料をそろえるなど、没入するための準備をしっかりと。
自然に月曜日からフル回転で頑張ることになって、休日はお休みを楽しめるでしょう。出掛けるなら、開放感を満喫できるスポットへ。
愛は、褒めて伸ばしましょう。
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）再起動をかけましょう。
過去の自分の夢をかなえる。
立ち消えになってしまったことは、誰にでもあると思うのです。
子どもの頃の夢や憧れ、誰かと交わしたけれど守れなかった約束、話題に上ったけれど自然消滅してしまったいくつかのプラン。そうしたものに、もう一度、光を当てましょう。もう時間もたち、時代も変わったので、スケールダウン、スタイルチェンジをしながら進めてみましょう。案外、心残りや未練を解消する道が見つかるのでは？
仕事は、縁の下の力持ちで。特に、最後の念のための確認は、効力を発揮しそう。
オフは、マニアックに攻めて。ブログの公開なども有望。
愛は慎重に。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)