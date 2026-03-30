「交渉を続けている」先月に続いて監督交代…泥沼のトッテナム、後任は三笘薫を指導したイタリア人に？ 英BBCが報道「最有力候補」
プレミアリーグで降格圏まで勝点１差の17位に沈むトッテナムは現地３月29日、イゴール・トゥードル監督を双方合意のうえで即時退任すると発表した。
苦境に立たされている名門は、２月11日にトーマス・フランク監督を解任。立て直しを図るため、トゥードルを暫定指揮官として招聘していた。
しかし、新体制でも状況は好転せず。就任後のリーグ戦は５試合で１分け４敗と未勝利が続き、47歳のクロアチア人指揮官の進退が騒がしくなっていたなか、再びの監督交代に踏み切った。
後任の人選に注目が集まるなか、英公共放送『BBC』は「スパーズ、（ロベルト・）デ・ゼルビを新監督候補に」と見出しを打った記事を掲載。「正式招聘に向けて交渉を続けている」と伝えている。
「今シーズン序盤にマルセイユを退任し、現在フリーとなっているデ・ゼルビが最有力候補となっており、スパーズはトゥードル監督の退任が正式に発表される前から、このイタリア人がオファーを受け入れる意思があるか探っていた。
現時点でデ・ゼルビはトッテナムの次期監督就任に前向きとの見方がされている。ただし、プレミアリーグ残留を果たせるかが判明するシーズン終了まで待ちたい意向だ」
降格危機に陥るなど泥沼のトッテナム。かつて三笘薫を指導した元ブライトン指揮官をプレミアの舞台に連れ戻すのか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじやばいって」「ピンチすぎる」日本サッカー界に届いた“連日の悲報”にSNS悲鳴「どーなってんのよ」「いよいよ心配」
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「今シーズン序盤にマルセイユを退任し、現在フリーとなっているデ・ゼルビが最有力候補となっており、スパーズはトゥードル監督の退任が正式に発表される前から、このイタリア人がオファーを受け入れる意思があるか探っていた。
現時点でデ・ゼルビはトッテナムの次期監督就任に前向きとの見方がされている。ただし、プレミアリーグ残留を果たせるかが判明するシーズン終了まで待ちたい意向だ」
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