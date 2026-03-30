「交渉を続けている」先月に続いて監督交代…泥沼のトッテナム、後任は三笘薫を指導したイタリア人に？ 英BBCが報道「最有力候補」

「交渉を続けている」先月に続いて監督交代…泥沼のトッテナム、後任は三笘薫を指導したイタリア人に？ 英BBCが報道「最有力候補」