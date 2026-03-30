金田喜稔がスコットランド戦を斬る！「森保監督の“アウェーでも絶対に勝ち切る”強い意志を感じた。塩貝は新たなオプションになると思う」
［国際親善試合］日本 １−０ スコットランド／３月28日／ハムデン・パーク
３月シリーズの第１戦。日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーで対戦し、１−０で勝利した。
北中米ワールドカップのメンバーが決まるまで、残された時間はほとんどない。実質的にメンバー選考に関わる試合は、今回のスコットランド戦と、次のイングランド戦の２試合だけ。５月31日のアイスランド戦は、すでにメンバーが決まった後での壮行試合の位置づけになっている。
つまり、選手たちにとって、この２試合がワールドカップのメンバー入りをかけた最後のアピールの場となるわけだ。当然、選手一人ひとりの心の中には「最終メンバーに選ばれたい」という強い気持ちがあるはずだ。
森保一監督は、個人のアピールだけでなく、チームとして勝ちながら競争してほしいと考えているだろうね。組織としての規律を守り、勝利という結果を出すことで、チームの結束力と自信を高めながら、ワールドカップ本番を見据えなければならない。
個人のアピールと、チームとしての勝利。この２つを両立させなければならない、非常に難しい状況での試合になる。
スコットランド戦は、ワールドカップで対戦する可能性がある相手を考えれば、勝たなければいけないゲームだったと思う。だから、新しい選手を試しながらも、試合の主導権を握って勝利を目ざすプランだったはずだ。
前半に出場したメンバーは、怪我から復帰した渡辺剛や伊藤洋輝、また、佐野航大や鈴木唯人など当落線上にいる選手や、改めてコンディションを見極めたい選手たちが中心だったよね。彼らにとっては絶好のアピールの機会だった。
前半の戦いを振り返ると、守備は全員が集中して、失点を許さなかった。だけど、攻撃面では効果的なシュートに繋がるプレーがなかなか見られなかった。これは、“即席チーム”ゆえの連係不足が大きな要因だったと思う。普段から一緒にプレーしていない選手たちが、短い準備期間でコンビネーションを確立するのは至難の業だからね。
そうしたなかでも、個々の良さを発揮してアピールできた選手もいた。特にシュートに絡むプレーが多かったのは佐野で、多くのシュートシーンに関わって、自らも積極的にゴールを狙っていたよね。他にも後藤啓介のポストプレーや、藤田譲瑠チマのボールさばき、田中碧のチーム全体を見渡してプレーする視野の広さなども随所に見られた。
個人的に面白いと感じたのは鈴木だ。パスだけでなく、個人で局面を打開できるドリブルの力を持っている。ドリブルで仕掛けてシュートまで持ち込むプレーは、チームに変化をもたらす貴重な武器になる。もう少し見てみたいと思わせるだけのインパクトを残したと思うよ。
前半はなかなか得点を奪えなかったけど、連係が際立つシーンがあった。39分、藤田の縦パスを後藤がワンタッチで落とし、鈴木が右サイドの菅原由勢に展開する。そして菅原のクロスに佐野がボレーで合わせた。惜しくもゴールとはならなかったけど、５人が連動した攻撃が初めて形になった。
慣れないメンバー構成で、ついに良い連係から良い攻撃が生まれた。でも、このプレーを生み出すまでに30分以上かかったのが、前半の難しさを象徴していた。
試合が大きく動いたのは、後半だ。森保監督は、上田綺世や三笘薫、堂安律や伊東純也、鎌田大地や鈴木淳之介ら、これまで代表で長くプレーしてきた主力を次々と投入した。彼らが入ると、連係の質は格段に上がったよね。個々のポテンシャルが高い選手たちが、相手が疲れてきた時間帯に出てきたから、試合は日本のペースになった。
３月シリーズの第１戦。日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーで対戦し、１−０で勝利した。
北中米ワールドカップのメンバーが決まるまで、残された時間はほとんどない。実質的にメンバー選考に関わる試合は、今回のスコットランド戦と、次のイングランド戦の２試合だけ。５月31日のアイスランド戦は、すでにメンバーが決まった後での壮行試合の位置づけになっている。
森保一監督は、個人のアピールだけでなく、チームとして勝ちながら競争してほしいと考えているだろうね。組織としての規律を守り、勝利という結果を出すことで、チームの結束力と自信を高めながら、ワールドカップ本番を見据えなければならない。
個人のアピールと、チームとしての勝利。この２つを両立させなければならない、非常に難しい状況での試合になる。
スコットランド戦は、ワールドカップで対戦する可能性がある相手を考えれば、勝たなければいけないゲームだったと思う。だから、新しい選手を試しながらも、試合の主導権を握って勝利を目ざすプランだったはずだ。
前半に出場したメンバーは、怪我から復帰した渡辺剛や伊藤洋輝、また、佐野航大や鈴木唯人など当落線上にいる選手や、改めてコンディションを見極めたい選手たちが中心だったよね。彼らにとっては絶好のアピールの機会だった。
前半の戦いを振り返ると、守備は全員が集中して、失点を許さなかった。だけど、攻撃面では効果的なシュートに繋がるプレーがなかなか見られなかった。これは、“即席チーム”ゆえの連係不足が大きな要因だったと思う。普段から一緒にプレーしていない選手たちが、短い準備期間でコンビネーションを確立するのは至難の業だからね。
そうしたなかでも、個々の良さを発揮してアピールできた選手もいた。特にシュートに絡むプレーが多かったのは佐野で、多くのシュートシーンに関わって、自らも積極的にゴールを狙っていたよね。他にも後藤啓介のポストプレーや、藤田譲瑠チマのボールさばき、田中碧のチーム全体を見渡してプレーする視野の広さなども随所に見られた。
個人的に面白いと感じたのは鈴木だ。パスだけでなく、個人で局面を打開できるドリブルの力を持っている。ドリブルで仕掛けてシュートまで持ち込むプレーは、チームに変化をもたらす貴重な武器になる。もう少し見てみたいと思わせるだけのインパクトを残したと思うよ。
前半はなかなか得点を奪えなかったけど、連係が際立つシーンがあった。39分、藤田の縦パスを後藤がワンタッチで落とし、鈴木が右サイドの菅原由勢に展開する。そして菅原のクロスに佐野がボレーで合わせた。惜しくもゴールとはならなかったけど、５人が連動した攻撃が初めて形になった。
慣れないメンバー構成で、ついに良い連係から良い攻撃が生まれた。でも、このプレーを生み出すまでに30分以上かかったのが、前半の難しさを象徴していた。
試合が大きく動いたのは、後半だ。森保監督は、上田綺世や三笘薫、堂安律や伊東純也、鎌田大地や鈴木淳之介ら、これまで代表で長くプレーしてきた主力を次々と投入した。彼らが入ると、連係の質は格段に上がったよね。個々のポテンシャルが高い選手たちが、相手が疲れてきた時間帯に出てきたから、試合は日本のペースになった。