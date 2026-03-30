ジーンズが似合うと思う「ベストジーニスト歴代男性受賞者」ランキング！ 2位「目黒蓮」、では1位は？
All About ニュース編集部は3月3日、全国20〜60代の300人を対象に、「歴代ベストジーニスト」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から、「ジーンズが似合うと思うベストジーニスト歴代男性受賞者」の調査結果を紹介します。
【9位までのランキング結果を見る】
2位に入ったのは、目黒蓮さんです。
Snow Manのメンバーとして活躍しながら、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）や映画『劇場版トリリオンゲーム』などで俳優としても活躍。2024年の第41回ベストジーニストで一般選出部門を初受賞すると、2025年の第42回でも受賞を果たしました。モデル業でも活躍しており、抜群のスタイルと長い脚は、ジーンズのシルエットを最大限に美しく見せます。
アンケート回答者からは、「アイドルでファッションリーダーと言えば目黒さんがまず浮かんだ」（30代女性／大阪府）、「スタイルがいいため、どんなジーンズを履いてもキマってしまうから」（30代女性／神奈川県）、「脚のラインがきれいで、シンプルなデニムでもスタイルが映えるから」（50代女性／兵庫県）、「とてもスタイルがよくジーンズもよく似合うと思う」（40代男性／兵庫県）などのコメントが集まりました。
今回の1位は、木村拓哉さんでした。
かつてはSMAPのメンバーとして国民的人気を誇り、現在も俳優、タレントとして輝き続ける木村さん。1994年の第11回から1998年の第15回まで5回連続でベストジーニスト一般選出部門を受賞し、永久ベストジーニストとして殿堂入りしたレジェンドと呼べる存在です。彼が着用したモデルは瞬く間に完売するなど、ジーンズ界にも多大な影響を与えています。
アンケート回答では、「ジーンズと言ったらキムタクしか勝たん」（50代男性／長野県）、「上下デニム今でも着てるし、すごいと思う」（40代女性／大分県）、「53歳で着こなしている姿がかっこいいから」（20代女性／千葉県）、「木村拓哉さんはデニムスタイルのイメージが強く、どんなシルエットのジーンズでも自然に着こなしている印象があります。年齢を重ねても変わらないカッコよさがあり、ジーンズの魅力を引き出せる人だと思います」（40代男性／北海道）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
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2位：目黒蓮（Snow Man）／52票
2位に入ったのは、目黒蓮さんです。
Snow Manのメンバーとして活躍しながら、ドラマ『海のはじまり』（フジテレビ系）や映画『劇場版トリリオンゲーム』などで俳優としても活躍。2024年の第41回ベストジーニストで一般選出部門を初受賞すると、2025年の第42回でも受賞を果たしました。モデル業でも活躍しており、抜群のスタイルと長い脚は、ジーンズのシルエットを最大限に美しく見せます。
1位：木村拓哉／74票
今回の1位は、木村拓哉さんでした。
かつてはSMAPのメンバーとして国民的人気を誇り、現在も俳優、タレントとして輝き続ける木村さん。1994年の第11回から1998年の第15回まで5回連続でベストジーニスト一般選出部門を受賞し、永久ベストジーニストとして殿堂入りしたレジェンドと呼べる存在です。彼が着用したモデルは瞬く間に完売するなど、ジーンズ界にも多大な影響を与えています。
アンケート回答では、「ジーンズと言ったらキムタクしか勝たん」（50代男性／長野県）、「上下デニム今でも着てるし、すごいと思う」（40代女性／大分県）、「53歳で着こなしている姿がかっこいいから」（20代女性／千葉県）、「木村拓哉さんはデニムスタイルのイメージが強く、どんなシルエットのジーンズでも自然に着こなしている印象があります。年齢を重ねても変わらないカッコよさがあり、ジーンズの魅力を引き出せる人だと思います」（40代男性／北海道）といった声が寄せられました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)