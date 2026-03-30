新年度のあいさつで贈りたい「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「草加せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】

新年度のあいさつで贈りたい「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「草加せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】