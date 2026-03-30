新年度のあいさつで贈りたい「埼玉県のお土産」ランキング！ 2位「草加せんべい」を抑えた1位は？【2026年調査】
日増しに暖かくなり、いよいよ新年度に向けた準備が本格化する季節となりました。自分自身の新生活への景気づけにはもちろん、お世話になった方へ贈りたいセンスの光る逸品に注目です。
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月6日、全国20〜60代の男女200人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、新年度のあいさつで贈りたい「埼玉県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：草加せんべい（いけだ屋）／48票埼玉県の歴史ある名産品「草加せんべい」が僅差で2位となりました。熟練の技で焼き上げられた香ばしいしょうゆの風味と、かみしめるほどに広がるお米の甘みが特徴です。旧日光街道の宿場町として栄えた草加の情緒を感じさせる本格的な煎餅は、ビジネスやフォーマルなあいさつシーンでも高く信頼されています。回答者からは「埼玉といえばのお土産でイメージしやすく、おせんべいは甘いものが苦手な方にも好まれそうである」（30代女性／東京都）、「日本の伝統的な煎餅で格式がある、バラで一個ずつ配れるし、価格も高くなくそこそこ日持ちする、新年度のあいさつで配るのに良い」（40代男性／岩手県）、「醤油の香ばしい風味とパリッとした食感が特徴だから」（30代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
1位：フルーツゼリー（彩果の宝石）／49票1位に選ばれたのは、色鮮やかな「彩果の宝石」のフルーツゼリーでした。日本を含む世界各国から厳選されたフルーツの果汁と果肉を使用し、一粒一粒が宝石のように輝く美しさが魅力です。見た目の華やかさと上品な甘さは、春の新たな出会いを祝う手土産として非常に喜ばれます。回答者からは「新年度の華やかな門出を祝う贈り物には、まるで宝石のようにキラキラとした『彩果の宝石』がぴったりです。日本中から厳選された果物の果汁を贅沢に使ったゼリーは、種類が豊富で選ぶ楽しさもあり、老若男女を問わず喜ばれます。一粒ずつ個包装されているため、職場での配布にも非常に便利ですし、常温で日持ちがする点も忙しい時期のあいさつには欠かせない配慮となります。見た目の美しさと上品な甘さが、新しい環境での緊張をふんわりと解きほぐしてくれるような、心温まるギフトになるはずですよ」（50代男性／静岡県）、「果物の形をした色鮮やかなゼリーは見た目も華やかで、春の新年度という新しい季節の始まりにふさわしい清涼感があります。個包装で種類も豊富なので、好みのフルーツを選んでもらう楽しみがあり、大人数いる部署への挨拶品としても非常に効率的です。飽きのこない上品な甘さと食感は、どなたにも喜ばれる定番の逸品です」（30代男性／東京都）、「様々な種類のフルーツゼリーが味わえるため、色んな人が手に取りやすいと思ったから」（20代女性／山形県）などのコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)