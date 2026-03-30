「早くも期待以上の成果」米興奮の3戦連発　村上宗隆がチームを押し上げる“カギ”　開幕3連敗も「未来への希望が見えてきている」

村上が3戦連発のソロアーチを放った(C)Getty Images

ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月29日、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2回に日本人選手初となるメジャーデビュー戦から3戦連発の3号ソロを放った。

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4−2で迎えた2回二死、フルカウントからブランドン・スプロートの7球目のカットボールを捉えると、右翼にある自軍のブルペンへと打球は吸い込まれた。

米メディアも村上の活躍に興奮を隠せないようだ。『ClutchPoints』は「新進気鋭のホワイトソックスと結んだ2年契約は、早くも期待以上の成果を上げつつある。昨年、多くの若手有望株（プロスペクト）が台頭したシカゴにおいて、ムラカミはチームをプレーオフ争いのダークホースへと押し上げるカギとなるかもしれない」と伝えている。