「早くも期待以上の成果」米興奮の3戦連発 村上宗隆がチームを押し上げる“カギ” 開幕3連敗も「未来への希望が見えてきている」
村上が3戦連発のソロアーチを放った(C)Getty Images
ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間3月29日、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。2回に日本人選手初となるメジャーデビュー戦から3戦連発の3号ソロを放った。
【動画】村上がまた打った！3戦連発のアーチシーン
4−2で迎えた2回二死、フルカウントからブランドン・スプロートの7球目のカットボールを捉えると、右翼にある自軍のブルペンへと打球は吸い込まれた。
米メディアも村上の活躍に興奮を隠せないようだ。『ClutchPoints』は「新進気鋭のホワイトソックスと結んだ2年契約は、早くも期待以上の成果を上げつつある。昨年、多くの若手有望株（プロスペクト）が台頭したシカゴにおいて、ムラカミはチームをプレーオフ争いのダークホースへと押し上げるカギとなるかもしれない」と伝えている。
ホワイトソックスは2024年が41勝121敗、25年は60勝102敗と低迷を続けているものの「それ以来チームは着実に進歩を遂げており、ムラカミのような大物フリーエージェントを獲得できたことは、その再建に向けた極めて大きな一歩といえる」と、期待を寄せる。
記事では「今後、彼が期待通りのパフォーマンスを見せれば、チームはさらなる飛躍に向けた土台を築き上げることができるだろう」と記し、チームは開幕3連敗となったものの、「そこには未来への希望が見えてきている」と強調していた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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