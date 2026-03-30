読売テレビ、朝の新番組『じゅーっと！』きょうスタート メインMCが収録後に思い語る【コメントあり】
読売テレビはきょう30日から、朝の情報番組『テッパン朝ライブ じゅーっと！』（毎週月〜金曜 あさ5時〜）の放送を開始した。収録を終えたメインMC3人のコメントが到着した。
【番組カット】ゆる〜い雰囲気…『じゅーっと！』マスコットのねぼビー
同局が新しい朝番組を開始するのは2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり。初回放送には西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナのメインMC3人、サブMCを務める入社1年目の藤岡宗我アナ、ニュース解説を務める野村明大解説委員、気象予報士の市村紗弥香、月曜レギュラーのサマンサ・アナンサに加え、木曜レギュラーの大倉士門、そしてテーマソングを担当するベリーグッドマンがゲストとして出演した。
前番組の『す・またん！』よりも10分早いあさ5時に番組はスタート、番組冒頭にベリーグッドマンによるテーマソング「グッドモーニング」が流れ、メインMCを務める林アナは「テーマソングを聴いてジーンとしてウルウルしてしまった、番組のスタートが楽しみで昨日も眠れなかった」と入社19年目にして念願の朝番組のMC就任で感極まった様子を見せた。
スポーツ＆エンタメコーナーは元高校球児で男性アイドルをこよなく愛するサブMC・藤岡宗我アナが進行、野村明大解説委員がニュースを分かりやすく解説するコーナー『じゅーっと！報道部』では国際情勢から関西のニュースまで気になる話題を詳しく伝え、気象予報士の市村紗弥香も6時台にはスタジオを飛び出し、桜が咲き始めた大阪城公園から天気を伝えた。
また7時台にはベリーグッドマンが書き下ろした本番組のテーマソング『グッドモーニング』を生歌唱し番組を盛り上げた。
■コメント
西山耕平アナ：正直緊張で番組の最初の方からの記憶があんまりないんですけど（笑）。でもスタッフの今日までの準備して肌で感じることが出来たので、改めて自分も頑張ろうという気持ちになりました。今日は曜日レギュラーのサマンサさんと大倉さんにもいろんなところで助けてもらえたおかげで、いい番組のスタートが切れたと思います。
林マオアナ：「楽しかった！」の一言に尽きますね！今日までずっと「あと何日」ってカウントダウンしてる間は本当に不安が大きかったんです。でも始まってしまったら感動もしましたし、出演者とスタッフがチーム一丸となって番組を盛り上げよう、作っていこう、っていう姿を見てこのメンバーと一緒だったらやっていけるなっていうのを確信しました。
中村秀香アナ：緊張していたんですけど、いざ始まるとあっという間に終わって、放送が終わって落ち着いた今やっと無事初日を迎えられて良かった、と感じ始めています。
ここからがスタートなので、どんな朝番組をお届けしていけるのか、出演者とどうマリアージュしていくのかそれが本当に楽しみです。どんどん積極的にロケに出たりして視聴者の皆さんと会いたいです！
【番組カット】ゆる〜い雰囲気…『じゅーっと！』マスコットのねぼビー
同局が新しい朝番組を開始するのは2010年3月放送開始の『朝生ワイド す・またん！』以来16年ぶり。初回放送には西山耕平アナ、林マオアナ、中村秀香アナのメインMC3人、サブMCを務める入社1年目の藤岡宗我アナ、ニュース解説を務める野村明大解説委員、気象予報士の市村紗弥香、月曜レギュラーのサマンサ・アナンサに加え、木曜レギュラーの大倉士門、そしてテーマソングを担当するベリーグッドマンがゲストとして出演した。
スポーツ＆エンタメコーナーは元高校球児で男性アイドルをこよなく愛するサブMC・藤岡宗我アナが進行、野村明大解説委員がニュースを分かりやすく解説するコーナー『じゅーっと！報道部』では国際情勢から関西のニュースまで気になる話題を詳しく伝え、気象予報士の市村紗弥香も6時台にはスタジオを飛び出し、桜が咲き始めた大阪城公園から天気を伝えた。
また7時台にはベリーグッドマンが書き下ろした本番組のテーマソング『グッドモーニング』を生歌唱し番組を盛り上げた。
■コメント
西山耕平アナ：正直緊張で番組の最初の方からの記憶があんまりないんですけど（笑）。でもスタッフの今日までの準備して肌で感じることが出来たので、改めて自分も頑張ろうという気持ちになりました。今日は曜日レギュラーのサマンサさんと大倉さんにもいろんなところで助けてもらえたおかげで、いい番組のスタートが切れたと思います。
林マオアナ：「楽しかった！」の一言に尽きますね！今日までずっと「あと何日」ってカウントダウンしてる間は本当に不安が大きかったんです。でも始まってしまったら感動もしましたし、出演者とスタッフがチーム一丸となって番組を盛り上げよう、作っていこう、っていう姿を見てこのメンバーと一緒だったらやっていけるなっていうのを確信しました。
中村秀香アナ：緊張していたんですけど、いざ始まるとあっという間に終わって、放送が終わって落ち着いた今やっと無事初日を迎えられて良かった、と感じ始めています。
ここからがスタートなので、どんな朝番組をお届けしていけるのか、出演者とどうマリアージュしていくのかそれが本当に楽しみです。どんどん積極的にロケに出たりして視聴者の皆さんと会いたいです！