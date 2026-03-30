西武は30日、3月31日にベルーナドームで開催するオリックスとのホーム開幕戦から中村剛也選手と栗山巧選手の初の合同プロデュースグルメ『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』と、長谷川信哉選手がプロデュースした『長谷川信哉の昆布と6種の節(ぶし)を使った京風肉うどん』を販売することになったと発表した。

『中村剛也と栗山巧の骨牙バーガー』は、2人がテレビを見ていた際、マッシュルームを使ったハンバーガーの映像を見て、「二人でプロデュースグルメを出したい！」と話したことがきっかけで誕生。当初は1種類のみの販売を予定していたが、試食をするうちに試食した3種類すべてを販売することになった。どれも生のマッシュルームをふんだんに使っており、加えてマッシュルームを生かしたソースで仕立てた。「L’s Kitchen CENTRAL」で、それぞれ期間限定で販売する。

▼ 中村剛也

「3種類ともおいしかったです！それぞれのバーガーの味が違い、「マッシュルームソースver.」はマッシュルーム感が一番強く、「マッシュルーム＆ポルチーニソースver.」はポルチーニソースの香りを堪能できます。「マッシュルームクリームソースver.」はクリームソースの風味を味わうことができ、それぞれに良さがある商品です。ぜひ多くの方に食べていただきたいです」

▼ 栗山巧

「試食の段階から、さんぺー（中村選手）が「おいしい！」と絶賛だったので、僕も期待感を持って試食に臨みました。3種類とも期待以上においしかったです！特にマッシュルーム＆ポルチーニソースver.はソースの程よい風味を感じました。3種類ともファンの皆さまに食べていただきたいです！」

▼ 長谷川信哉

「京都は牛肉が有名で僕がうどん好きということもあり、肉うどんにしました。イチオシポイントは、牛肉と青ネギをたくさん使っているところです。出汁も甘さを意識して京風出汁にしました。2回の試食を経て美味しくでき上がったので、ファンの皆さまにもベルーナドームで観戦するときにぜひ食べてほしいです！」