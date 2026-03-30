スタイルが良すぎる故に？脚長クイーンのチャン・ウォニョン、インスタ投稿に違和感の声

IVE（アイヴ）のチャン・ウォニョンが、相変わらずの非現実的なスタイルを披露した。

しかし、今回の写真は少し“チグハグ”に見えるという指摘が出ている。

【写真】ウォニョン、バスローブ姿でベッドに寝そべり

チャン・ウォニョンは3月29日、自身のインスタグラムに複数の写真を投稿。クロップドトップスにフレアデニムという装いで、街中や屋外でポーズをとっている。

ラフなスタイルにもかかわらず、細く長い脚、小さな顔、完璧な比率で、まるでマネキンのようなオーラを放っている。

（写真＝チャン・ウォニョンInstagram）

ただ、公開された写真を見ると、全身すべてを収めきれていないカットが多い。ふくらはぎの下や足首の部分で中途半端にカットされているのだ。

写真の専門家によれば、人物の下半身をトリミングする場合、一般的には膝より上が選ばれるという。足首で切ることは、避けるべきタブーの一つだ。

プロポーションが優れた人物ほど、全身を最後まで生かしてこそ長所が鮮明になるが、下半身の下の方が切れてしまうと視線が途中で遮られてしまう。この少しの違いで、全体の印象が大きく変わるのだ。

特に、デニムのように脚のラインを綺麗に見せる服を着ている場合、足先まで収めてこそシルエットが完成する。つまり、彼女のスタイルが不自然なのではなく、優れたスタイルが写真の構図によって十分に伝わりきっていないといえる。

結局のところ、今回の写真はチャン・ウォニョンのスタイル云々ではなく、不完全な“写真の文法”を露呈する形となったのである。あまり聞いたことがない珍しい事例だが、チャン・ウォニョンらしいトピックだと言えるだろう。

◇チャン・ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。