プレバンにて「機動戦士ガンダム00」関連ガンプラ再販分が3月30日11時より予約開始
BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ガンダムデュナメス（トランザムモード）［メタリックグロスインジェクション］（再販）」と「MG 1/100 トランザムライザー（再販）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月30日11時より予約受付を開始する。
MG 1/100 ガンダムデュナメス（トランザムモード）［メタリックグロスインジェクション］（再販）
3月30日11時 予約開始
7月 発送予定
価格：5,500円
本商品は「機動戦士ガンダム00」より、トランザムを発動したイメージのガンダムデュナメス（トランザムモード）をMGフォーマットでプラモデル化したもの。
劇中のトランザムモードをイメージした光沢感のある本体カラーをグロスインジェクション成形、およびメタリック成形色で再現され、トランザムモードにあわせて色調を調整した、各種マーキングは水転写式デカールで再現されている。
特徴的なGNスナイパーライフルをはじめ、2丁のGNビームピストルなど専用の武装類が付属し、胸部GNドライヴの発光状態を、別売りのLEDユニッを搭載して再現することもできる。
MG 1/100 トランザムライザー（再販）
3月30日11時 予約開始
7月 発送予定
価格：7,700円
本商品は「機動戦士ガンダム00」より、トランザムを発動したイメージのトランザムライザーをMGフォーマットでプラモデル化したもの。
トランザム状態を赤系のパールのグロスインジェクションで再現され、GNドライヴは赤色LEDでトランザム状態を再現することができる。シールはフォログラム仕様。ドライデカール／テトロンシールは、機体色に合わせたトランザムカラーとなっている。
レンズ部はトランザム状態をイメージした、ピンク系クリアへ成形色を変更されている。
また、GN粒子貯蔵タンクも付属し、劇場版のダブルオーライザーも再現することができる。
(C)創通・サンライズ