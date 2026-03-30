【MG 1/100 ガンダムデュナメス（トランザムモード）［メタリックグロスインジェクション］（再販）】 3月30日11時 予約開始 7月 発送予定 価格：5,500円 【MG 1/100 トランザムライザー（再販）】 3月30日11時 予約開始 7月 発送予定 価格：7,700円

BANDAI SPIRITSは、プラモデル「MG 1/100 ガンダムデュナメス（トランザムモード）［メタリックグロスインジェクション］（再販）」と「MG 1/100 トランザムライザー（再販）」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて3月30日11時より予約受付を開始する。

MG 1/100 ガンダムデュナメス（トランザムモード）［メタリックグロスインジェクション］（再販）

3月30日11時 予約開始

7月 発送予定

価格：5,500円

本商品は「機動戦士ガンダム00」より、トランザムを発動したイメージのガンダムデュナメス（トランザムモード）をMGフォーマットでプラモデル化したもの。

劇中のトランザムモードをイメージした光沢感のある本体カラーをグロスインジェクション成形、およびメタリック成形色で再現され、トランザムモードにあわせて色調を調整した、各種マーキングは水転写式デカールで再現されている。

特徴的なGNスナイパーライフルをはじめ、2丁のGNビームピストルなど専用の武装類が付属し、胸部GNドライヴの発光状態を、別売りのLEDユニッを搭載して再現することもできる。

MG 1/100 トランザムライザー（再販）

3月30日11時 予約開始

7月 発送予定

価格：7,700円

本商品は「機動戦士ガンダム00」より、トランザムを発動したイメージのトランザムライザーをMGフォーマットでプラモデル化したもの。

トランザム状態を赤系のパールのグロスインジェクションで再現され、GNドライヴは赤色LEDでトランザム状態を再現することができる。シールはフォログラム仕様。ドライデカール／テトロンシールは、機体色に合わせたトランザムカラーとなっている。

レンズ部はトランザム状態をイメージした、ピンク系クリアへ成形色を変更されている。

また、GN粒子貯蔵タンクも付属し、劇場版のダブルオーライザーも再現することができる。

(C)創通・サンライズ