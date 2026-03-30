3月のある夜、都内の外資系高級ホテル。週末を過ごす一般客が行き交うロビーで、思わず振り返るほどのオーラを放つ人物がいた。黒縁のメガネに、真っ黒なジャケットのセットアップというシンプルな装い──俳優の高橋文哉（25）だ。彼が向かった宴会場では、ある注目作の大規模な宴が開かれていた。

【写真を見る】ブラックコーデで打ち上げに参加した高橋文哉。千切豹馬を演じた高橋恭平の姿も

累計発行部数5000万部を突破している大ヒットサッカー漫画『ブルーロック』（講談社）の実写映画版の打ち上げである。

本作は1000人規模のオーディションを敢行し、映画『キングダム』などを手がけた制作会社『CREDEUS』が担う大作。1月には主演・潔世一役の高橋文哉をはじめ、千切豹馬役のなにわ男子・高橋恭平（26）、絵心甚八役の窪田正孝（37）ら豪華キャストが連日発表され、大きな話題を呼んでいた。

経費を削って捻出した「豪華打ち上げ」

そんな大作の打ち上げとあって、当日の会場は熱気に包まれていたという。打ち上げ参加者が語る。

「昨年9月にクランクインしてから、3ヶ月半の撮影を終えての打ち上げでした。主演の文哉さんや恭平さんも参加した大規模なものでしたね。実は撮影中のケータリングなどの経費を削って捻出したお金で打ち上げが開催されたようで、各事務所にも協力金を依頼していたとか。会場では抽選会も大々的に行われ、盛り上がっていました」

豪華な景品の数々が発表されて会場が沸くなか、ひときわ存在感を放っていたのが、座長を務めた高橋文哉だ。高橋恭平も、演者やスタッフと談笑しながら姿を見せ、現場の雰囲気の良さを感じさせた。それもそのはず、2人には本作に対する並々ならぬ思い入れがあった。芸能プロ関係者が語る。

「文哉さんはバレーボールを熱心にやっていましたが、実はサッカー未経験でした。しかし役作りのためにサッカーボールを買い、仕事の合間を縫って1年半に及ぶ本格的なトレーニングを積んだことをラジオで明かしていました。

恭平さんも製作報告会で、足の速い千切役のために家の周りを走り込んだと告白。さらに、同じなにわ男子のメンバーである藤原丈一郎さんからカラフルなボール、道枝駿佑さんから小さいボールをもらうなどし、家に3つもボールがある状態で、役作りに全身全霊を注いだというエピソードを披露していました」

六本木で日付を越えるまで続き…

ホテルでの1次会を終えた後、一行は夜の街へと繰り出した。

「2次会は六本木のスタイリッシュな中華料理店へ移動して行われました。3次会からは複数のグループに分かれたものの、主演の文哉さんは3次会のカラオケまで参加し続けていました。文哉さんは日付を越えるくらいまで会に参加されており、まさに座長として現場を労っていましたね」（前出・参加者）

2026年はサッカーワールドカップが開催される年でもある。キャスト陣が並々ならぬ"エゴ"と熱量を注ぎ込んだ本作が、さらなる熱狂の嵐を巻き起こしてくれそうだ。