「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」が4月3日12時より予約開始
【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 4月3日12時より予約開始 2027年3月 発売予定 価格：12,100円
(C)Konami Digital Entertainment
海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」を4月3日12時より予約受付を開始する。発売は2027年3月を予定し、価格は12,100円。
本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より祖国を裏切ってソ連へと亡命した伝説の女兵士「ザ・ボス」をアメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。
ソ連製のスニーキングスーツにはメタリック塗装でゲーム中の質感が再現され、独自構造の全身可動により近接戦闘術CQCや、銃器を手にした際の実戦的な構えもリアルに表現されている。険しい表情の顔には、眼球可動を搭載している。
愛用のアサルトライフルを短銃身にした突撃拳銃には、無限弾倉を装着可能。また、小型核弾頭とランチャー、発射状態での推進ロケットモーターも付属する。
【新製品情報📢】- 株式会社海洋堂 (@kaiyodo_PR) March 30, 2026
リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）が、4月3日（金）12：00より予約開始‼
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海洋堂直営店で予約すると特典として、「目閉じ顔」が付属❗
原型制作：余詩穎
制作総指揮：山口勝久… pic.twitter.com/ipdCF0PkV6
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※掲載の画像は開発時サンプルの為、実際の商品とは多少異なる場合があります。予めご了承ください。