【リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）】 4月3日12時より予約開始 2027年3月 発売予定 価格：12,100円

海洋堂は、アクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ ザ・ボス（『METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER』）」を4月3日12時より予約受付を開始する。発売は2027年3月を予定し、価格は12,100円。

本商品はゲーム「METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER」より祖国を裏切ってソ連へと亡命した伝説の女兵士「ザ・ボス」をアメイジング・ヤマグチシリーズで立体化したもの。

ソ連製のスニーキングスーツにはメタリック塗装でゲーム中の質感が再現され、独自構造の全身可動により近接戦闘術CQCや、銃器を手にした際の実戦的な構えもリアルに表現されている。険しい表情の顔には、眼球可動を搭載している。

愛用のアサルトライフルを短銃身にした突撃拳銃には、無限弾倉を装着可能。また、小型核弾頭とランチャー、発射状態での推進ロケットモーターも付属する。

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