◆米大リーグ マリナーズ８―０ガーディアンズ（２９日、米ワシントン州シアトル＝Ｔ―モバイルパーク）

ガーディアンズの新人Ｃ・デローター外野手（２４）が２９日（日本時間３０日）、敵地のマリナーズ戦に「２番・右翼」で先発出場し、３打数１安打で、開幕デビューから４戦連続アーチとはならなかった。

この日は初回１死の第１打席は空振り三振に倒れると、４回先頭の第２打席は三邪飛。７回先頭の第３打席で右安を放ったが、８回裏の守備から退いていた。

デローターは前夜の２８日（同２９日）の敵地・マリナーズ戦で迎えた延長１０回。それまで４打数無安打３三振だったが、１点を勝ち越した無死二塁、抑えのムニョスの９６・６マイル（約１５５・４キロ）の外角高めの直球を逆方向の左翼スタンドに叩き込んだ。開幕から３戦連発４本目のアーチ。その裏、昨季の二冠王ローリーが１号２ランを打っただけにチームを勝利に導く貴重な４号２ランだった。

昨季、ポストシーズンでメジャーデビューを果たしたが、レギュラーシーズンでは開幕戦で２発打って調子に乗った。この日、ホワイトソックスの村上宗隆がデローターに次ぐデビュー３試合連続アーチを放っており、村上超えの一発にも期待がかかったが不発に終わった。チームは０―８の大敗を喫し、翌３０日（日本時間３１日）からはドジャース３連戦。相手先発は１戦目から順番に佐々木朗希、大谷翔平、山本由伸を予定しており、ド軍が誇る日本人トリオに挑む。