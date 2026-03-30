フリーアナウンサーの石井亮次がＭＣを務めるＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（月〜金曜後１・５５）が、２０２５年度（昨年４月〜今年３月）の年度平均視聴率において、関東・関西・名古屋の主要３地区すべてで同時間帯トップを獲得した。

ビデオリサーチの調べによると、関東地区では個人全体２．３％、世帯４．６％を記録し、２年連続の年度１位をキープ。お膝元の名古屋地区では世帯４．７％で３年連続の首位となった。関西地区でも個人全体２．３％、世帯４．６％をマークし、２５年間の１位に続き、年度でも初めてトップの座に輝いた。

２５年度はゲリラ雷雨や猛暑などの気象情報を沢朋宏気象予報士が解説したほか、大谷翔平選手の活躍や政界などの旬の話題を速報。さらに、大阪の「ど根性メロン」など独自のネタも展開し、エリアを問わず幅広い支持を集めた。

この記録達成を受け、石井は「いつもご視聴誠にありがとうございます！今後とも昼下がりのお供にゴゴスマを何卒よろしくお願い申し上げます！」と視聴者へ熱いメッセージを寄せた。増子淳一チーフプロデューサーも、２６年度に向けて「わかりやすく、楽しくてためになる放送を一人でも多くの方に」とさらなる意欲を示している。