メイプル超合金のカズレーザー（41）が30日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の新月曜レギュラーとして、生出演した。

山里亮太との初企画はカズレーザー持ち込みのロケ「かにクリームコロッケはしご旅」。山里から月曜レギュラーの紹介があり、「気になる人いる？」と問われると「シソンヌの長谷川さん、という方が、やっぱり気になりますねぇ」と語った。

月曜レギュラーはシソンヌの長谷川忍、望月理恵アナ、ジャーナリスト大門小百合氏にカズレーザーが加わる。

山里は「『方』って知らねえのか。何度も共演してるだろ」とツッコミ。カズレーザーは「でも、長谷川さんくらいですよ。接点あるの」と続けた。山里が「優しい曜日」と説明中にカズレーザーが「気難しい人が多いですか？」と食い気味に質問。山里が「『優しい曜日』届いてねえなあ」と突っ込んでもカズレーザーは「CM中に言い争いとかなってないですか」とマイペースなトークを続けてみせた。山里は「そんなのとは無縁な曜日。月曜は」と即座に否定したが「そういうと、他の曜日はそんな日があるみたい」と笑い「ないよ」と否定した。

山里が月曜レギュラーについて、長谷川を「なんでも成立させてくれる」望月アナを「いろんな知識持ってる」大門氏を「国際情勢とかなんでも知ってる」と紹介。カズレーザーは安心したように「じゃあ、これ、しゃべんなくても全然成立しますね」と納得した表情でうなずいた。山里は「しゃべって」として「赤い男がいて黙ってたら気になっちゃう。（視聴者が）私にしか見えてないんじゃないかって」と突っ込んだ。

カズレーザーは27日に終了したフジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）のスペシャルキャスター（月・金）として出演。最終回となった27日にも出演しており、裏番組からの転身。