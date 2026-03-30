＜子だくさんの教育費＞第1子の進学に第2子の塾代かかりすぎ…！教育ローンを使う方がいい？
子どもの数が多いほど、生活費や教育費はかかります。特に受験のための塾費用や大学の学費は最もママたちを悩ませる支出でしょう。しかし子どものためにできることはしてあげたいもの。ママスタコミュニティには「子沢山の方、この場合どうしますか？」というタイトルで、子どもの教育費に関するこんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは高3、高2、中3、小3の4人で、旦那さんは年収1000万円、投稿者さんは時短パートで年収110万円ほどです。
『高3の子は県外の私立大学に進学予定です。高2の子の志望大学は国立ですが、今の成績では厳しい状態です。そこで本人が転塾を希望しています。月謝は週何回かによりますが、今より高くなりそうです。私としては子どもが頑張りたいと思っているなら最悪教育ローンでお金を借りてでも、希望の塾に行かせてあげたいと思っています。ただ来年から一人暮らしをする子どももいるため、出費が多くなることを懸念して旦那はあまりよく思っていないようです。皆さんなら塾代は出せないと言いますか？ それともローンなどを借りますか？ 子どもには各350万円ずつ貯金はあります』
4人のお子さんがいる投稿者さん。2人目の高校2年生のお子さんが、志望校のために今より費用の高い塾へ「転塾したい」と言っている状況です。お子さんのために転塾の方向で考えていましたが、旦那さんは来年から一人暮らしをする上のお子さんや、これからまだまだお金がかかる下のお子さんたちのことも考えて消極的です。そこでママたちに意見を求めていました。
やる気があるなら塾代は出してあげたい
『本人のやる気があるなら塾代は出す。国立は厳しいとしても、本人の成績は上がってきている？ それにもよるかな』
『フルタイムできるんじゃない？ 下の子はもうすぐ4年生だし』
2番目のお子さんの転塾に関して、費用面で悩んでいる投稿者さん。お子さんが志望校を目指す環境のために、今から教育ローンを借りてでも転塾させてあげたいと考えています。ママたちからも「子どもがやりたいことは全力で応援してあげたいから塾代は出す」という意見がありました。しかしそれはあくまでお子さんが本気で勉強したい気持ちがあるか、転塾することによって志望校に受かる確率が上がりそうか、今の成績を見てから決めるという冷静さも持ち合わせているようです。
また塾代に関しては、数万円のアップのようですから、教育ローンを借りなくても投稿者さんが「フルタイム勤務に切り替える」選択肢もあるのではないでしょうか。下のお子さんが小学校3年生とのことですから、学童に入れるか、家で留守番をさせるかなどして、投稿者さんの収入を上げることで解決できるかもしれません。
そもそも今後の教育資金が心配
『わが家は塾を変えるより前に「家で勉強する時間をもっと増やすことが先じゃない？」という状況なので、今の現状でできることをやるように言うと思う』
『子どもにもいろいろ諦めさせたらいいんだよ。それかできる範囲で努力させる。下の子たちはバイトをしていたよ。でも部活もバリバリやっていた』
一方で、ママたちが気になったのは「県外の大学に行くために一人暮らしをする予定」の上の子についてです。おそらく大学費用に加えて、一人暮らしのための家具家電の購入や引っ越し費用、毎月の仕送りなどの支出もあると思われます。ママたちからは「下の子どもが3人もいて塾代も出せないほどカツカツなのに、上の子を県外の大学に行かせるべきではないのでは？」「まだ誰も大学に入学していない今の時点で教育ローンの選択肢が出てくるのは危険」といった厳しいコメントがありました。
子どもの教育費はキリがない！課金にはメリハリを
『子どもの多い少ないは関係ない。身の丈に合わないことはしないほうがいいというだけ』
『うちの子は芸術学部志願だったから、学費の高さもそうだし、受験には予備校での実技対策が必須だった。その出費に備え、高校入学後は塾なし、高2後半から予算を決めて必要コマだけ最小限、予備校に通った。課金のメリハリはつけた。大学生活もそう。自宅外ならうちは大学寮限定。自宅通いでも学納金以外は基本自分のバイト代でまかなう。子ども全員の希望を叶えたいからこそ、お金かけるところとかけないところはシビアに分けるしかなかった』
ママたちのコメントを見ると、子ども全員の進学希望を叶えることが難しい場合は、自宅通学の希望を伝えたり、自宅学習を勧めたり、奨学金を視野に入れてもらったりと、家計事情を汲んでもらいながら頑張っていることがわかります。投稿者さんの家庭も金銭的に厳しい場合は、子どもに何かを諦めさせたり、ある程度の線引きをしたりすることも必要ではないでしょうか。ママたちからは、教育ローンを組んでまで2番目のお子さんに転塾させるのは、身の丈に合っていないやり方に見えるようです。家庭の経済状況が厳しいなかで、なんでもかんでも子どものやりたいことをやらせてあげる考えに疑問の声も。転塾にお金をかけなくても自分で勉強させる、その代わり大学の費用は奨学金を借りずに親が全部出すといったように、メリハリをつけたお金の出し方を夫婦で話し合うのが得策ではないでしょうか。
文・AKI 編集・有村実歩