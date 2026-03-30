「トミカ」×「サーティワン」が初コラボ！ “はたらく車”のアイスクリームケーキ登場
「サーティワンアイスクリーム」は、4月1日（水）から、「トミカ」と初コラボレーションした「トミカ アイスクリームケーキ」を、全国の店舗で発売する。
【写真】でっかい「ポッピングシャワー」を運ぶトラックのトミカ付き！
■自由にデコレーション可能
今回登場するのは、「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」の2種のフレーバーに、消防車、救急車、パトロールカーのチョコレートをトッピングし、“はたらく車”の世界観を表現したアイスクリームケーキ。
ケーキは、ホイールローダや信号機、人のピックなどが付属し、「トミカ」で遊ぶように自由に飾って楽しめる仕様だ。
また、“サーティワンタウン”をイメージした台紙やフィルムを添えて、細部まで遊び心のあるデザインに仕上げた。
さらに、本商品には「キャンペーントミカ『サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー』トラック」が1台付属。シールを貼ってオリジナル仕様にアレンジできる、ここでしか手に入らない特別なアイテムとなっている。
【写真】でっかい「ポッピングシャワー」を運ぶトラックのトミカ付き！
■自由にデコレーション可能
今回登場するのは、「ポッピングシャワー」と「チョップドチョコレート」の2種のフレーバーに、消防車、救急車、パトロールカーのチョコレートをトッピングし、“はたらく車”の世界観を表現したアイスクリームケーキ。
また、“サーティワンタウン”をイメージした台紙やフィルムを添えて、細部まで遊び心のあるデザインに仕上げた。
さらに、本商品には「キャンペーントミカ『サーティワン アイスクリーム ポッピングシャワー』トラック」が1台付属。シールを貼ってオリジナル仕様にアレンジできる、ここでしか手に入らない特別なアイテムとなっている。