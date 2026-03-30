永峰咲希がトップ5入り 佐久間朱莉は1位キープ【メルセデス・ランキング】
国内女子ツアー第4戦「アクサレディス」を終えて、最新のメルセデス・ランキング（MR）が発表された。
【写真】超でっかい牛さんとニッコリ
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会で地元優勝を達成した永峰咲希が200ptを獲得。今季通算を231.35ptとして、39位から5位にジャンプアップした。昨季の年間女王・佐久間朱莉は31位タイで7.75ptを加算。ランキング1位（581.08pt）をキープした。菅楓華は単独3位で90ptを獲得し、佐久間と約22pt差の2位。3位に永井花奈（310.82pt）、4位には神谷そら（232.45pt）が続いた。予選落ちを喫した小祝さくらは10位から16位に後退。ルーキー藤本愛菜はトップ5位入り（4位T）で52.42ptを加えて、25人抜きとなる24位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 国内女子ポイントランキング
最新！ 国内女子賞金ランキング
アクサレディス 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
日本勢は？ 米女子ツアーのリーダーボード
【写真】超でっかい牛さんとニッコリ
MRとは国内ツアー、および海外女子メジャーの順位をポイント（pt）に換算し、年間を通じての総合的な活躍度を表すもの。シーズン終了時に50位内の選手には翌年のシード権が与えられる。また、1位の“年間最優秀選手”には4年のシードが付与される。今大会で地元優勝を達成した永峰咲希が200ptを獲得。今季通算を231.35ptとして、39位から5位にジャンプアップした。昨季の年間女王・佐久間朱莉は31位タイで7.75ptを加算。ランキング1位（581.08pt）をキープした。菅楓華は単独3位で90ptを獲得し、佐久間と約22pt差の2位。3位に永井花奈（310.82pt）、4位には神谷そら（232.45pt）が続いた。予選落ちを喫した小祝さくらは10位から16位に後退。ルーキー藤本愛菜はトップ5位入り（4位T）で52.42ptを加えて、25人抜きとなる24位に浮上した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
最新！ 国内女子ポイントランキング
最新！ 国内女子賞金ランキング
アクサレディス 最終結果
生き残りをかけた戦い 最新の女子リランキング
日本勢は？ 米女子ツアーのリーダーボード