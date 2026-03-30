テネシー州在住のアンジェラ・リップスさんは昨年7月に逮捕された/KVRR; Cass County Sheriff's Office

（CNN）米テネシー州の女性が、行ったこともないノースダコタ州で起きた事件に関与したとして逮捕され、5カ月以上も勾留された。ノースダコタ州ファーゴの警察はAI（人工知能）の顔認識などを理由にこの女性を容疑者と特定。その後「幾つか手違い」があったことを認めて女性を釈放したものの、直接的な謝罪には至っていない。

ファーゴ警察などの発表によると、テネシー州在住のアンジェラ・リップスさん（50）は昨年7月14日に逮捕された。リップスさんに対しては、自宅から1600キロ以上離れたノースダコタ州ファーゴで起きた銀行詐欺にかかわったとして、その数週間前に逮捕状が出されていた。

しかしファーゴ警察は24日の記者会見で、AIシステムの情報に依存したことが一因となって、リップスさんの誤認逮捕につながったと説明した。

「ウェストファーゴの関係機関は、我々の上層部が認識していない独自のAI顔認識システムを調達した。我々はその使用を認めておらず、その後使用を禁止した」とファーゴ警察のデイブ・ジボルスキー署長は話している。

使用されたのはスタートアップ企業が提供する「クリアビューAI」で、SNSを含むインターネットから収集した写真数十億枚をデータベース化している。このAIが、リップスさんと似た特徴を持つ「潜在的容疑者」を特定した。

この情報はウェストファーゴ警察からファーゴ警察に提供された。ただしウェストファーゴ警察は、銀行詐欺に関与した人物を検挙できるだけの証拠は持っていなかった。

リップスさんの事件は、全米の警察がAIなどの新技術を急速に取り入れる中で発生した。しかし警察がそうした技術を使用することに対しては批判が噴出しており、誤認逮捕はほかでも起きている。

恐怖と疲労と屈辱感

ノースダコタ州の裁判官は昨年7月1日、州をまたいだ身柄の移送を伴うリップスさんの逮捕状を出すことを認めた。リップスさんは同月14日に逮捕され、移送されるまでの3カ月間、テネシー州で勾留された。

10月になってテネシー州の法執行機関がノースダコタ州カス郡保安官事務所に対し、リップスさんの移送に同意すると通知した。弁護士によると、リップスさんは窃盗や個人情報不正使用などの疑いをかけられていた。

テネシー州当局がリップスさん逮捕についてノースダコタ州当局に通知するまでにこれほど時間がかかった理由は分かっていない。

リップスさん支援のクラウドファンディングサイトの中で、リップスさんは身柄移送について「飛行機に乗るのは初めてだった」「私は恐怖と疲労、屈辱感でいっぱいだった」と振り返っている。

ファーゴでは弁護士が選任され、犯行時刻にリップスさんがテネシー州にいたことを証明する銀行記録が見つかった。ファーゴ警察によると、州検察は12月12日、「無実を証明し得る証拠」が弁護士から提出されたとファーゴ警察に通知した。

同月23日、ファーゴ警察と検察、裁判所は、リップスさんに対する訴追を取り下げることで合意。リップスさんはクリスマスイブの24日に釈放された。

それでも「心の傷、自由の喪失、名誉毀損（きそん）は簡単には修復できない」と弁護士は訴える。

CNN提携局のWDAYによると、リップスさんは3人の子どもと5人の孫がいて、今回移送されるまでノースダコタ州へ行ったことは一度もなかった。

捜査当局が適正な捜査を行っていれば、不必要に勾留されることはなかったと弁護団は主張し、民事訴訟を起こすことを検討している。