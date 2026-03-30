乃木坂46新番組「乃木坂工事延長中」初回MCは梅澤美波＆池田瑛紗 幼少期の“面白写真”公開・家族だけが知っている貴重エピソード続々
【モデルプレス＝2026/03/30】株式会社NTTドコモが運営する映像配信サービス「Lemino」では、4月6日深夜0時45分より、乃木坂46が出演する人気番組「乃木坂工事中」のスピンオフ番組「乃木坂工事延長中」を独占配信する。
【写真】乃木坂46がMC挑戦 新番組で豪華集結
本番組は、本編には入りきらなかった未公開シーンや、本番組用に撮り下ろした企画の延長戦などを届けるLeminoオリジナル番組。初回となる2026年4月6日の配信は「今話したい家族がいる2026」の延長戦を届ける。初回のMCはキャプテン梅澤美波と、MC席に座るのはほぼ初めてという池田瑛紗。
番組では、本編に入りきらなかった家族とのエピソードが続々。五百城茉央が父とのトレーニングで培った上段蹴りを披露したり、柴田柚菜の母から届いた幼少期の面白写真の公開も行われる。家族だけが知っているエピソードが垣間見える。
「乃木坂工事延長中」は毎週月曜日の深夜、「乃木坂工事中」の放送後よりLeminoにて独占配信。本番組は乃木坂46のメンバーのみで届けるため、毎週変わるMC、スタジオメンバーにも注目だ。（modelpress編集部）
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◆乃木坂46「乃木坂工事中」スピンオフ番組配信スタート
本番組は、本編には入りきらなかった未公開シーンや、本番組用に撮り下ろした企画の延長戦などを届けるLeminoオリジナル番組。初回となる2026年4月6日の配信は「今話したい家族がいる2026」の延長戦を届ける。初回のMCはキャプテン梅澤美波と、MC席に座るのはほぼ初めてという池田瑛紗。
「乃木坂工事延長中」は毎週月曜日の深夜、「乃木坂工事中」の放送後よりLeminoにて独占配信。本番組は乃木坂46のメンバーのみで届けるため、毎週変わるMC、スタジオメンバーにも注目だ。（modelpress編集部）
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