油が不足するとイライラが止まらなくなる驚きのワケ【脂質の話】

油が不足するとイライラが止まらなくなる驚きのワケ

脳は約６割が油でできている

近年、うつ病や認知症増加が社会問題になっています。また、そこまで重篤な症状こそないものの、些細なことでイライラしてしまったり、不安になったり、強いストレスを感じてしまう、という人も増えているそうです

こうした不安定な状態を引き起こす要因のひとつが「脳の油不足」だといわれています。あまり知られていませんが、人間の脳はその約65％が脂質でできており、脳が必要とする油を摂ることは正常な脳の働きには欠かせません。

しかし、日本人の食生活の欧米化が進んだことで、肉や加工食品が食事の中心となり、オメガ６系脂肪酸の摂取量は劇的に増加。反対に魚介類に多く含まれるオメガ３系脂肪酸の摂取量が減り、脳に必要な油（脂肪酸）のバランスが崩れたことで、脳が正常に機能できず、精神的な不安定さや気分障害などを引き起こす一因となっているのです。

オメガ３系脂肪酸には脳を活性化する作用があります。なかでもＤＨＡと呼ばれる成分は、神経細胞の膜を柔らかくし、脳の機能を正常に保つ効果があることがわかっています。

うつ病や認知症、気分の落ち込みだけでなく、記憶力が衰えた、集中力が続かないと感じている方は、オメガ３系脂肪酸たっぷりの青魚やえごま油、アマニ油を食事に取り入れたり、サプリメントを活用したりするのもオススメです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脂質の話』監修：守口徹