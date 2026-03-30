先制適時二塁打&打率.320で支配下登録へ阿部慎之助監督にアピール！キャベッジ/松本剛/中山礼都と強敵揃いの巨人外野スタメン争いへ名乗り挙げた俊足好打者とは！？
平山功太が先制タイムリーツーベースヒット
3月29日、鎌ヶ谷スタジアムで行われたイースタン・リーグの日本ハムファイターズ戦に、「1番・左翼」で先発出場した平山功太は、3打数1安打2打点。先制のタイムリーツーベースヒットを放ち、打率.320と打撃好調を維持し、支配下登録へ阿部慎之助監督にアピールした。
3回、ノーアウト1塁の場面で打席に立った平山功太は、清水大暉の6球目133kmスライダーを捉え、レフトライン際に運ぶ先制のタイムリーツーベースヒットを放った。
平山功太は、50メートル5秒8の俊足と遠投110メートルの強肩に加え、春季キャンプ中から紅白戦を含む実戦11試合で打率.387と結果を残し、2026年オープン戦・日本ハム戦では有原航平から本塁打を放つなど、パンチ力も見せ、シーズン中での支配下登録へ向け、前進している。
巨人の外野スタメンは、キャベッジ、松本剛、中山礼都と強敵揃いだが、平山功太が支配下登録を掴み、外野スタメン争いに食い込んでいけるかが注目だ。