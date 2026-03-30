のんびり屋さん必見！のんびりしていると脳に起こることとは？【脳の話】

のんびり過ごしていると、脳は衰えるの？ 本能的に脳はチャレンジをくり返している 現在は、「自分はのんびりやっていくからいいよ」という人には、生きにくい時代といえるかもしれません。しかし、そんなのんびり屋さんの脳にも、新しいことにチャレンジしたいという欲求は、本能として必ず潜んでいます。人間は生まれ落ちたときから、新しいことにチャレンジして次々と新しいことを学んでいきます。ですから、何も考えずのんびり過ごしていたとしても、脳は新しいことを学んでいるのです。とはいえ、積極的に挑戦したいと願うのであれば、安全基地をもつことが大事になります。イギリスの心理学者、ジョン・ボールビー（１９０７‐１９９０年）は、子どもたちを観察するなかで、安全基地の必要性を発見しました。子どもは、保護者が見守ってくれるという安心感があって、はじめてその探求心を十分に発揮できるというのです。一方で、その安心感を得られていない子どもは探究心が薄いことがわかったのです。安心と探索のバランスをとることは、脳の大脳皮質の下にある大脳辺縁系を中心とする感情システムの働きによります。いつでも戻れる人や場所があるという安心感が、新しいことに挑戦する意欲を生み、感情システムの働きを活発にします。「探索のための安全基地」の概念は、子どもだけのものではなく、大人にも当てはまります。大人も、子どもも、探索するための安全基地が確保されていることが、積極的に挑戦する意欲をかきたて、脳を成長させるために欠かせないファクターといえるでしょう。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎