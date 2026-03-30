　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.11　9.59　8.08　10.17
1MO　10.44　8.03　8.59　8.68
3MO　10.13　7.46　8.69　8.46
6MO　10.00　7.28　8.86　8.38
9MO　9.92　7.33　8.92　8.40
1YR　9.79　7.39　8.97　8.41

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.05　14.21　10.09
1MO　9.40　12.33　8.84
3MO　9.62　11.33　8.53
6MO　9.75　10.92　8.48
9MO　9.81　10.74　8.54
1YR　9.80　10.59　8.59
東京時間10:32現在　参考値

ドル円短期ボラは先週末の節目の１６０円超えもあり高め推移