通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間物１１%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.11 9.59 8.08 10.17
1MO 10.44 8.03 8.59 8.68
3MO 10.13 7.46 8.69 8.46
6MO 10.00 7.28 8.86 8.38
9MO 9.92 7.33 8.92 8.40
1YR 9.79 7.39 8.97 8.41
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.05 14.21 10.09
1MO 9.40 12.33 8.84
3MO 9.62 11.33 8.53
6MO 9.75 10.92 8.48
9MO 9.81 10.74 8.54
1YR 9.80 10.59 8.59
東京時間10:32現在 参考値
ドル円短期ボラは先週末の節目の１６０円超えもあり高め推移
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6MO 10.00 7.28 8.86 8.38
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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東京時間10:32現在 参考値
ドル円短期ボラは先週末の節目の１６０円超えもあり高め推移