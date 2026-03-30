『THE SECOND 2026』ベスト16決定！ 金属バット、レイザーラモン、はりけ〜んずら
結成16年以上のプロの漫才師たちがしのぎを削る漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』のトーナメント初戦「ノックアウトステージ32→16」が3月28日・29日に開催され、激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。
【写真】『THE SECOND 2026』ベスト16決定！トーナメント表をチェック
選考会で選ばれた32組の漫才師たちが2組ずつ登場し、1対1の“タイマン”形式でネタバトルを展開。激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。
「ノックアウトステージ32→16」では、会場に集まった一般審査員100名による採点方式の審査が行われた。結果は以下の通り。
28日に開催した「E・Dブロック」「F・Gブロック」でMCを務めたマヂカルラブリー、29日開催の「H・Bブロック」「A・Cブロック」でMCを務めたとろサーモン、『M‐1グランプリ』の王者2組をして「レベルの高い戦い」「大波乱、大接戦の連続」と言わしめるほどの激戦を制したのは、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライトスパ、黒帯、パタパタママ、シャンプーハット、吉田たち、ヤング、マシンガンズ、リニア、囲碁将棋、トット、以上の16組。なお、今年の「32→16」の最高得点は、Aブロック・第1試合の後攻・金属バットが獲得した293点。次いで、Gブロック・第1試合の後攻・マシンガンズ、Hブロック・第2試合の後攻・トットが、ともに290点の高得点を記録した。
マヂカルラブリーの野田クリスタルは、「抽選じゃなければありえないような、いかつい対戦カードばかりで、めちゃめちゃ楽しめました。これだけレベルの高い戦いをしておきながら、ここからさらに絞られていくっていうのが恐ろしいですね。ある意味、一番出たくない大会かもしれないです（笑）」とコメント。村上は「本当に熱い戦いの連続でした！ 組み合わせの妙といいますか、“他のブロックだったら、もしかしたら勝ってたんじゃないか？”というような実力者が、続々と敗退していくところを間近で見て、改めて『THE SECOND』という大会の厳しさを感じました」と振り返る。
またとろサーモンの久保田かずのぶは「『M‐1グランプリ』が、相手と罵（ののし）り合う“ブラックミュージック”だとすれば、『THE SECOND』の平和な感じって、“レゲエ”だと思うんですよ（笑）。漫才師のみなさんそれぞれの人生が詰まった素晴らしい大会やなと改めて思いました。…そう、『THE SECOND』は人生です！」、村田秀亮は「いや〜、面白かった！ 大波乱、大接戦の連続でしたね。ブロックごと、試合ごとにさまざまな色合いがあって、非常に見応えがありました。あと、ベスト16の顔ぶれを見ても誰が優勝するのか全く予想がつかないっていうのも、『THE SECOND』ならではの面白さやと思います」とした。
し烈を極めた戦いを見事勝ち抜いた16組は、この後、4月18日に行われる「ノックアウトステージ16→8」へ進出。再びトーナメント戦を行い、これを勝ち上がった8組が、いよいよ５月、全国ネット・ゴールデンタイム生放送で開催する「グランプリファイナル」で激突する。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナルは5月放送。
※各試合結果は以下の通り。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』「ノックアウトステージ32→16」各試合結果
＜Aブロック＞
［第1試合］
先攻：スーパーマラドーナ ●269点（1点：1人、2点：29人、3点：70人）
後攻：金属バット ○293点（1点：0人、2点：７人、3点：93人）
［第2試合］
先攻：LLR ●277点（1点：1人、2点：21人、3点：78人）
後攻：ラフ次元 ○281点（1点：1人、2点：17人、3点：82人）
＜Bブロック＞
［第1試合］
先攻：タモンズ ○285点（1点：0人、2点：15人、3点：85人）
後攻：モンスターエンジン ●276点（1点：0人、2点：24人、3点：76人）
［第2試合］
先攻：レイザーラモン ○275点（1点：0人、2点：25人、3点：75人）
後攻：ななまがり ●273点（1点：1人、2点：25人、3点：74人）
＜Cブロック＞
［第1試合］
先攻：エル・カブキ ●271点（1点：1人、2点：27人、3点：72人）
後攻：はりけ〜んず ○287点（1点：0人、2点：13人、3点：87人）
［第2試合］
先攻：ツーナッカン ●276点（1点：0人、2点：24人、3点：76人）
後攻：ザ・パンチ ○282点（1点：3人、2点：12人、3点：85人）
＜Dブロック＞
［第1試合］
先攻：スマイル ●260点（1点：1人、2点：38人、3点：61人）
後攻：セルライトスパ ○274点（1点：1人、2点：24人、3点：75人）
［第2試合］
先攻：黒帯 ○274点（1点：2人、2点：22人、3点：76人）
後攻：カナメストーン ●273点（1点：2人、2点：23人、3点：75人）
＜Eブロック＞
［第1試合］
先攻：パタパタママ ○281点（1点：1人、2点：17人、3点：82人）
後攻：シマッシュレコード ●241点（1点：1人、2点：57人、3点：42人）
［第2試合］
先攻：ちょんまげラーメン ●277点（1点：1人、2点：21人、3点：78人）
後攻：シャンプーハット ○282点（1点：0人、2点：18人、3点：82人）
＜Fブロック＞
［第1試合］
先攻：Dr.ハインリッヒ ●261点（1点：2人、2点：35人、3点：63人）
後攻：吉田たち ○272点（1点：0人、2点：28人、3点：72人）
［第2試合］
先攻：ヤング ○284点（1点：1人、2点：14人、3点：85人）
後攻：タナからイケダ ●279点（1点：1人、2点：19人、3点：80人）
＜Gブロック＞
［第1試合］
先攻：三拍子 ●282点（1点：1人、2点：16人、3点：83人）
後攻：マシンガンズ ○290点（1点：2人、2点：6人、3点：92人）
［第2試合］
先攻：高校ズ ●268点（1点：6人、2点：20人、3点：74人）
後攻：リニア ○279点（1点：1人、2点：19人、3点：80人）
＜Hブロック＞
［第1試合］
先攻ハンジロウ ●277点（1点：0人、2点：23人、3点：77人）
後攻：囲碁将棋 ○285点（1点：0人、2点：15人、3点：85人）
［第2試合］
先攻：ブルーリバー ●242点（1点：2人、2点：54人、3点：44人）
後攻：トット ○290点（1点：0人、2点：10人、3点：90人）
【写真】『THE SECOND 2026』ベスト16決定！トーナメント表をチェック
選考会で選ばれた32組の漫才師たちが2組ずつ登場し、1対1の“タイマン”形式でネタバトルを展開。激戦を制した16組が、「ノックアウトステージ16→8」出場への切符を手にした。
28日に開催した「E・Dブロック」「F・Gブロック」でMCを務めたマヂカルラブリー、29日開催の「H・Bブロック」「A・Cブロック」でMCを務めたとろサーモン、『M‐1グランプリ』の王者2組をして「レベルの高い戦い」「大波乱、大接戦の連続」と言わしめるほどの激戦を制したのは、金属バット、ラフ次元、タモンズ、レイザーラモン、はりけ〜んず、ザ・パンチ、セルライトスパ、黒帯、パタパタママ、シャンプーハット、吉田たち、ヤング、マシンガンズ、リニア、囲碁将棋、トット、以上の16組。なお、今年の「32→16」の最高得点は、Aブロック・第1試合の後攻・金属バットが獲得した293点。次いで、Gブロック・第1試合の後攻・マシンガンズ、Hブロック・第2試合の後攻・トットが、ともに290点の高得点を記録した。
マヂカルラブリーの野田クリスタルは、「抽選じゃなければありえないような、いかつい対戦カードばかりで、めちゃめちゃ楽しめました。これだけレベルの高い戦いをしておきながら、ここからさらに絞られていくっていうのが恐ろしいですね。ある意味、一番出たくない大会かもしれないです（笑）」とコメント。村上は「本当に熱い戦いの連続でした！ 組み合わせの妙といいますか、“他のブロックだったら、もしかしたら勝ってたんじゃないか？”というような実力者が、続々と敗退していくところを間近で見て、改めて『THE SECOND』という大会の厳しさを感じました」と振り返る。
またとろサーモンの久保田かずのぶは「『M‐1グランプリ』が、相手と罵（ののし）り合う“ブラックミュージック”だとすれば、『THE SECOND』の平和な感じって、“レゲエ”だと思うんですよ（笑）。漫才師のみなさんそれぞれの人生が詰まった素晴らしい大会やなと改めて思いました。…そう、『THE SECOND』は人生です！」、村田秀亮は「いや〜、面白かった！ 大波乱、大接戦の連続でしたね。ブロックごと、試合ごとにさまざまな色合いがあって、非常に見応えがありました。あと、ベスト16の顔ぶれを見ても誰が優勝するのか全く予想がつかないっていうのも、『THE SECOND』ならではの面白さやと思います」とした。
し烈を極めた戦いを見事勝ち抜いた16組は、この後、4月18日に行われる「ノックアウトステージ16→8」へ進出。再びトーナメント戦を行い、これを勝ち上がった8組が、いよいよ５月、全国ネット・ゴールデンタイム生放送で開催する「グランプリファイナル」で激突する。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』グランプリファイナルは5月放送。
※各試合結果は以下の通り。
『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』「ノックアウトステージ32→16」各試合結果
＜Aブロック＞
［第1試合］
先攻：スーパーマラドーナ ●269点（1点：1人、2点：29人、3点：70人）
後攻：金属バット ○293点（1点：0人、2点：７人、3点：93人）
［第2試合］
先攻：LLR ●277点（1点：1人、2点：21人、3点：78人）
後攻：ラフ次元 ○281点（1点：1人、2点：17人、3点：82人）
＜Bブロック＞
［第1試合］
先攻：タモンズ ○285点（1点：0人、2点：15人、3点：85人）
後攻：モンスターエンジン ●276点（1点：0人、2点：24人、3点：76人）
［第2試合］
先攻：レイザーラモン ○275点（1点：0人、2点：25人、3点：75人）
後攻：ななまがり ●273点（1点：1人、2点：25人、3点：74人）
＜Cブロック＞
［第1試合］
先攻：エル・カブキ ●271点（1点：1人、2点：27人、3点：72人）
後攻：はりけ〜んず ○287点（1点：0人、2点：13人、3点：87人）
［第2試合］
先攻：ツーナッカン ●276点（1点：0人、2点：24人、3点：76人）
後攻：ザ・パンチ ○282点（1点：3人、2点：12人、3点：85人）
＜Dブロック＞
［第1試合］
先攻：スマイル ●260点（1点：1人、2点：38人、3点：61人）
後攻：セルライトスパ ○274点（1点：1人、2点：24人、3点：75人）
［第2試合］
先攻：黒帯 ○274点（1点：2人、2点：22人、3点：76人）
後攻：カナメストーン ●273点（1点：2人、2点：23人、3点：75人）
＜Eブロック＞
［第1試合］
先攻：パタパタママ ○281点（1点：1人、2点：17人、3点：82人）
後攻：シマッシュレコード ●241点（1点：1人、2点：57人、3点：42人）
［第2試合］
先攻：ちょんまげラーメン ●277点（1点：1人、2点：21人、3点：78人）
後攻：シャンプーハット ○282点（1点：0人、2点：18人、3点：82人）
＜Fブロック＞
［第1試合］
先攻：Dr.ハインリッヒ ●261点（1点：2人、2点：35人、3点：63人）
後攻：吉田たち ○272点（1点：0人、2点：28人、3点：72人）
［第2試合］
先攻：ヤング ○284点（1点：1人、2点：14人、3点：85人）
後攻：タナからイケダ ●279点（1点：1人、2点：19人、3点：80人）
＜Gブロック＞
［第1試合］
先攻：三拍子 ●282点（1点：1人、2点：16人、3点：83人）
後攻：マシンガンズ ○290点（1点：2人、2点：6人、3点：92人）
［第2試合］
先攻：高校ズ ●268点（1点：6人、2点：20人、3点：74人）
後攻：リニア ○279点（1点：1人、2点：19人、3点：80人）
＜Hブロック＞
［第1試合］
先攻ハンジロウ ●277点（1点：0人、2点：23人、3点：77人）
後攻：囲碁将棋 ○285点（1点：0人、2点：15人、3点：85人）
［第2試合］
先攻：ブルーリバー ●242点（1点：2人、2点：54人、3点：44人）
後攻：トット ○290点（1点：0人、2点：10人、3点：90人）