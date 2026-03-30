リモート出演で画面から手を振る目黒蓮と発表会に出席した（左から）今田美桜、内村光良、天海祐希

写真拡大

　Ｓｎｏｗ　Ｍａｎの目黒蓮が３０日、滞在中のカナダからリモートで、都内で行われた「キリンビール　晴れ風『新しくなる』発表会」に出席した。

　目黒は、ディズニープラス配信の時代劇「ＳＨＯＧＵＮ　将軍」シーズン２の撮影中のため、カナダからリモートで会場の巨大スクリーンに登場。「僕がデカすぎて気まずい感じが…」と恐縮した。

　新テレビＣＭで自身が涙を流す場面に触れ、作り手の方の心意気を感じたと説明。「味も素晴らしくて、気づいたら涙が出ていた」という。ＣＭで共演する壇上の内村光良からは「ちょっと髪伸びたね。伸ばすの？　切りたくなったら切っていいからね」と問いかけられると目黒は「役なんで切れないです」と応じて笑い合った。

　また、カナダでの挑戦について「毎日が刺激的で、不安もありながら思い切って闘ってます。来る時と来た後に内村さんから『Ｙｏｕ　ｃａｎ　ｄｏ　ｉｔ！』とメールをいただきました。それで頑張ってます」と激励されたことを告白。内村は「『イッテＱ！』でよく使ってる言葉です」と笑わせた。

　内村も「目黒くんがカナダで頑張っているのが刺激」で、最近はラジオ英会話に挑戦していることを明かした。「覚えたのは『Ｃａｎ　Ｉ　ｈａｖｅ　ａ　ｂｒｅａｋ？』です」と、「休憩してもいいですか」という意味の英語を駆使しているそう。これに目黒は「ちょっとお先不安なワード…」と苦笑していた。

　２０２４年４月に発売した「晴れ風」は、発売から約１か月で同社のビール類新商品で最大の売り上げを記録。現在までに累計４億本を売り上げている。