3月19日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがこの春、楽しみにしていることを明かした。

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この日のテーマは「春休みのお昼ごはん」。まろやかな味わいの春色パスタ「ツナのトマトクリームパスタ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。

3月も下旬となり、全国の小・中学校は春休みの時期。家で過ごす子どもたちのランチにぴったりの今回のメニューは、短い筒状のパスタ「ペンネ」を使うのがポイント。大西先生によれば、ペンネはスパゲッティより「伸びにくい」のが特徴で、食事に時間がかかる小さな子どもでも、最後までおいしく食べられるとあってオススメという。

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【動画】子どもたちが好きなパスタはDAIGOの得意料理。なかでもよく作るのは、DAIGOも好物のアレを使ったパスタ!?

エンディングには、DAIGOが自身の「春休み」を懐かしく思い出すひと幕も。「ゲームしかしてなかったかな」とひたすら遊びに夢中だった子ども時代を回顧した。

そんなDAIGOは「最近またゲーム機を買っちゃった」そうで、ゲーム熱が再燃しているよう。自宅で待つ最新ゲーム機に思いを馳せつつ、「今年も春はゲーム三昧だな（笑）」とワクワクが止まらないDAIGOに、視聴者からは「うちも子どもが寝た後はゲーム三昧ww」などの声が寄せられていた。

（※レシピ）

ツナのトマトクリームパスタ

＜材料（2人分）＞

ペンネ 120g

玉ねぎ 50g

レタス 30g

グリンピース（冷凍） 40g

にんにく（みじん切り） 小さじ1

ツナ缶 70g

トマトの水煮（粗ごし） 100g

チキンブイヨン 80ml

生クリーム 50ml

バージンオリーブ油 大さじ1/2

塩 適量

こしょう 適量

＜作り方＞

（1）熱湯に約1％の塩を加え、ペンネをゆでる。

（2）玉ねぎは薄切りにし、レタスは一口大にちぎる。

（3）フライパンにバージンオリーブ油とにんにくのみじん切りを入れて弱火で熱し、にんにくの香りがでたら玉ねぎを加えて中火で炒め、ツナを加える。

（4）トマトの水煮、チキンブイヨンを加えて中火～弱火で1～2分煮込み、生クリームを加えて塩小さじ1/4、こしょうをする。

（5）（1）にグリンピースを冷凍のまま加え、1分ゆでる。

（6）（4）に（5）とレタスを加えて和え、器に盛る。

【TVer】レシピ動画はこちら

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なお、「ツナのトマトクリームパスタ」の調理の様子は、3月19日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。