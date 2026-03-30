子どものころと変わらない！？ DAIGO、「最近また買っちゃった」アレにハマる春を告白！
3月19日（木）に放送された「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で、MCのDAIGOがこの春、楽しみにしていることを明かした。©ABCテレビ
この日のテーマは「春休みのお昼ごはん」。まろやかな味わいの春色パスタ「ツナのトマトクリームパスタ」を辻調理師専門学校の大西章仁先生から教わった。
3月も下旬となり、全国の小・中学校は春休みの時期。家で過ごす子どもたちのランチにぴったりの今回のメニューは、短い筒状のパスタ「ペンネ」を使うのがポイント。大西先生によれば、ペンネはスパゲッティより「伸びにくい」のが特徴で、食事に時間がかかる小さな子どもでも、最後までおいしく食べられるとあってオススメという。©ABCテレビ
【動画】子どもたちが好きなパスタはDAIGOの得意料理。なかでもよく作るのは、DAIGOも好物のアレを使ったパスタ!?
エンディングには、DAIGOが自身の「春休み」を懐かしく思い出すひと幕も。「ゲームしかしてなかったかな」とひたすら遊びに夢中だった子ども時代を回顧した。
そんなDAIGOは「最近またゲーム機を買っちゃった」そうで、ゲーム熱が再燃しているよう。自宅で待つ最新ゲーム機に思いを馳せつつ、「今年も春はゲーム三昧だな（笑）」とワクワクが止まらないDAIGOに、視聴者からは「うちも子どもが寝た後はゲーム三昧ww」などの声が寄せられていた。
（※レシピ）
ツナのトマトクリームパスタ
＜材料（2人分）＞
ペンネ 120g
玉ねぎ 50g
レタス 30g
グリンピース（冷凍） 40g
にんにく（みじん切り） 小さじ1
ツナ缶 70g
トマトの水煮（粗ごし） 100g
チキンブイヨン 80ml
生クリーム 50ml
バージンオリーブ油 大さじ1/2
塩 適量
こしょう 適量
＜作り方＞
（1）熱湯に約1％の塩を加え、ペンネをゆでる。
（2）玉ねぎは薄切りにし、レタスは一口大にちぎる。
（3）フライパンにバージンオリーブ油とにんにくのみじん切りを入れて弱火で熱し、にんにくの香りがでたら玉ねぎを加えて中火で炒め、ツナを加える。
（4）トマトの水煮、チキンブイヨンを加えて中火～弱火で1～2分煮込み、生クリームを加えて塩小さじ1/4、こしょうをする。
（5）（1）にグリンピースを冷凍のまま加え、1分ゆでる。
（6）（4）に（5）とレタスを加えて和え、器に盛る。
【TVer】レシピ動画はこちら©ABCテレビ
なお、「ツナのトマトクリームパスタ」の調理の様子は、3月19日料理番組「DAIGOも台所～きょうの献立 何にする？～」（ABCテレビ・テレビ朝日 全国ネット）で放送された。