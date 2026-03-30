ライセンス・藤原一裕、吉本興業とのマネジメント契約終了へ コンビ活動は継続「相方の井本貴史は所属のままタレント活動を」
吉本興業は30日、あす3月31日をもってお笑いコンビ・ライセンス藤原一裕（48）とのマネジメント契約を終了することを報告した。
【写真あり】「ヤバっ」「加工!?ってくらいムキムキ」鍛え上げた肉体を披露
書面では「弊社所属 ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりました」と伝え「今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マネジメント契約を終了することとなりました」と説明した。
なお、ライセンスとしての活動は継続し「相方の井本貴史は引き続き、弊社所属のまま、タレント活動をしてまいります」とし「ファンの皆様、関係各位におかれましては、引き続き、ご支援を賜りますようお願い申し上げます」と記した。
ライセンスは、イセンスは、井本貴史、藤原一裕によるお笑いコンビ。1996年4月結成。99年『第29回NHK上方漫才コンテスト』優秀賞受賞。2009年には、『吉本男前ランキング』で藤原が第1位、井本が第4位にランクイン。また、コンビそれぞれドラマ、舞台にも出演するなど、俳優としても活躍している。藤原は、奈良県出身。趣味・特技は空手 (初段・インターハイ出場)。
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書面では「弊社所属 ライセンス藤原一裕について、双方合意の上、2026年3月31日をもってマネジメント契約を終了することになりました」と伝え「今後、藤原一裕というタレント個人での活動や創作に挑戦していきたい、という藤原本人の意向を尊重し、マネジメント契約を終了することとなりました」と説明した。
ライセンスは、イセンスは、井本貴史、藤原一裕によるお笑いコンビ。1996年4月結成。99年『第29回NHK上方漫才コンテスト』優秀賞受賞。2009年には、『吉本男前ランキング』で藤原が第1位、井本が第4位にランクイン。また、コンビそれぞれドラマ、舞台にも出演するなど、俳優としても活躍している。藤原は、奈良県出身。趣味・特技は空手 (初段・インターハイ出場)。