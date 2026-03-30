事故により「半月板損傷」と診断され活動を休止しているヒップホップグループ「梅田サイファー」のラッパーKZが30日までにXを更新。4月1日より活動を再開すると報告した。

KZは「4月1日から梅田サイファーとしてもソロとしても復帰いたします」と報告。「2月初旬に事故で半月板を骨折し、しばらくお休みをいただいておりましたが、3月中旬にギプスが取れ、現在はリハビリに取り組みながら回復を進めています。まだ100%以前と同じ状態とはいきませんが、少しずつ確実に戻しているところです」と現状を説明した。

続けて「ご心配をおかけした皆さん、支えてくれた皆さん、本当にありがとうございます」と感謝。「ここからの活動でお返しできるように頑張ります」と意気込みをつづった。

KZをめぐっては2月にグループ公式サイトで「KZにつきまして、2月3日（月）に事故により階段から転倒し、病院にて検査を受けました。その結果、医師より『半月板の損傷』との診断を受け、数カ月にわたる治療が必要であるとの判断に至りました」と発表され、自身もXで「大きな怪我をしてしまい、少しの間、お休みします。関わるすべての人、ご迷惑かけて申し訳ありません。悔しいし情けないし、申し訳ないし、もういろんな感情でぐちゃぐちゃ。正直『まじ何やってんねん、俺』って感じ。梅田のみんなと一緒に回り切りたかったし、梅田を楽しみにしてるみんなと一緒にライブの瞬間を分かち合いたかった」と思いをつづっていた。