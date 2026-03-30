アスクルが急落、２６年５月期は２０５億円の営業赤字で２８円減配を計画

アスクル<2678.T>が急落し、２０１９年２月以来、およそ７年１カ月ぶりの安値圏に沈んだ。同社は前週末２７日の取引終了後、未定としていた２６年５月期の業績予想に関し、売上高が３９５０億円（前期比１７．９％減）、営業損益が２０５億円の赤字（前年同期は１４０億４００万円の営業黒字）となる見通しを示した。期末配当予想は１０円とする。中間配当は無配だった。今期の年間配当予想は前期の３８円から２８円減配する計画となり、これらを嫌気した売りが優勢となった。



ランサムウェア攻撃によるシステム障害に伴い、いったん業績予想を取り下げていた。来期以降の業績回復に向けてグループ会社の選択と集中や事業再編を検討するため、今期の最終損益予想は引き続き未定とした。あわせて３月度（２月２１日～３月２０日）の月次業績を開示。ＡＳＫＵＬ事業の売上高は前年同月比１５．３％減の２４８億７０００万円となった。



出所：MINKABU PRESS