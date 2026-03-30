「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日午前１０時現在でアスクル<2678.T>が「売り予想数上昇」３位となっている。



きょうの東京市場でアスクルは大幅安で４日続落し、昨年来安値を更新している。前週末２７日の取引終了後、ランサムウェア攻撃によるシステム障害に伴い未定としていた２６年５月期の連結業績予想の修正を発表した。売上高予想を３９５０億円（前期比１７．９％減）、営業損益予想を２０５億円の赤字（前期は１４０億４００万円の黒字）とした。あわせて期末一括配当予想は１０円（前期の年間配当は合計３８円）と開示。第４四半期（３～５月）も営業赤字が継続する見通しであり、かつ大幅な減配予想になったことが売り予想数の増加につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS