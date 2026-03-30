大黒屋ホールディングス<6993.T>が高い。前週末２７日の取引終了後、元取締役から役員退職慰労金受給権放棄の申し出があり、役員退職慰労金免除益５５００万円を計上すると発表した。前週末に株価水準を大きく切り下げていたことに対する自律反発狙いの動きも相まって、こちらを手掛かりに買いが入っている。



なお、あわせて英国ＳＰＥＥＤＬＯＡＮ ＦＩＮＡＮＣＥ（ＳＦＬ）グループをＭＳアセットマネジメント（大阪市中央区）に譲渡価格３円で３月３１日に売却すると開示。ＳＦＬグループの売却に伴う為替換算調整勘定取崩損１２億９２００万円と関係会社整理益１億６３００万円を見込んでおり、各特別損益が２６年３月期の業績に与える影響を現在精査している。



出所：MINKABU PRESS