保土谷化学工業<4112.T>が全般相場下落のなか逆行高となっている。前週末２７日の取引終了後に、ハンガリーの化学メーカー、フラモケム・フランシア－マジャル・フィノムケミアイ社の全株式を約１６６億円で取得し子会社化すると発表しており、業績への貢献を期待した買いが入っている。



フラモケム社は、ホスゲンを主原料とする医薬品原料、中間体、及びファインケミカル製品の製造・販売で欧州屈指の技術力を有し、各種ホスゲン誘導体市場で保土谷と競合関係にある企業。今回の買収により、欧州などの需要地に直接製造拠点を獲得することになりグローバルな供給責任力を有することになるとともに、世界市場における「グローバル・ニッチトップ」の地位を確固たるものにするとしている。株式取得は２７年３月期第２四半期を予定。なお、業績に与える影響は精査中としている。



出所：MINKABU PRESS