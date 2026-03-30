イーレックスがＳ高人気、ＧＸ―ＥＴＳの本格稼働控えエネルギー関連の伏兵として頭角現す◇

イーレックス<9517.T>は全体急落相場のなかも我が道を行く展開、一時値幅制限の上限である１０６０円まで駆け上がった。余剰電力を買い取り再販する電力小売り事業を手掛け、国内外で複数のバイオマス発電所の運営も行っている。「世界的なエネルギー価格の高騰を背景に、同社のビジネスモデルが商機を捉えるとの見方が広がっている」（中堅証券ストラテジスト）との指摘がある。ＪＲ東日本<9020.T>へのバーチャルＰＰＡ（環境価値による取引）を通じた脱カーボン支援を行うなどで実績を重ねているが、来月から本格稼働する排出量取引制度（ＧＸ―ＥＴＳ）も見据え、関連有力株としての認識がマーケットに広がっているもようだ。信用取組は直近信用倍率が０．７８倍と売り長で、日証金では貸借倍率が０．１１倍とさらにタイトな状態にあり、株式需給面からも人気化素地を内包している。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS