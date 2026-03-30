大谷への「死球発言」で物議の韓国人投手、マイナーで今季初登板も“自滅”　ストライク入らず炎上の即降板

過去に大谷翔平への「故意死球」発言で物議を醸した韓国人投手が、メジャーデビューを目指す“ラストシーズン”の初登板で炎上した。

【写真】大谷に「当てるしかない」韓国人投手の炎上発言

デトロイト・タイガース傘下マイナーAAAのトレド・マッドヘンズに所属するコ・ウソクは、3月30日（日本時間）に行われたリーハイバレー・アイアンピッグス（フィラデルフィア・フィリーズ傘下）戦で今季初登板を果たしたが、1イニングを投げきれず、0.1回で3四球4失点（自責点3）を記録して降板した。

この日、コ・ウソクは7-4とリードした延長10回裏に4番手として登板。直前の10回表にチームが3点を勝ち越しており、セーブシチュエーションでマウンドに上がった。

もっとも、無死二塁から始まるタイブレーク方式で先頭打者から苦戦を強いられた。ブライアン・デラクルーズとの対戦では8球まで粘られた末、89.7マイル（約144.3km）のカットボールが外れて四球で塁に出した。続くケイレブ・リケッツとの対戦でもフルカウントまでもつれ込んだが、6球目の93.7マイル（約150.8km）のストレートで中飛に打ち取り、一旦は一息ついた。

ただ、一死一、二塁からクリスチャン・カイロに対してストライクが入らず、再び四球を献上。すべての球が低めの外角へと外れた。2球目を投じる前にはピッチクロック違反でボールを宣告される場面もあるなど、自ら一死満塁のピンチを招いた。

その後、一死満塁でポール・マッキントッシュと対戦。初球でストライクを先取したものの、カットボールとストレートでの外角攻めがすべてボールとなり、またしても四球を許して押し出しで失点した。結局、コ・ウソクはアウトを1つしか取れず、10回を締めくくることなく降板。7-5と追い上げられる状況でブレナン・ハニフィーと交代した。

一死満塁で緊急登板したハニフィーは、最初の打者ロバート・ムーアを遊ゴロに打ち取り、二塁でフォースアウトを奪って二死とした。この時点でスコアは7-6と、マッドヘンズが1点差を守っていた。

しかし、続くセルジオ・アルカンタラに四球を与えて再び二死満塁となると、最後はケイド・ファーガスに2点適時二塁打を浴び、マッドヘンズは7-8で逆転負けを喫した。

「自分の能力を見たい」と話していたが…

コ・ウソクが残した走者がすべて生還したため、シーズン初登板で敗戦の責任を負うことになった。この日、コ・ウソクは22球を投げたが、ストライクはわずか8球と制球難が深刻だった。ストレートの最速は94.1マイル（約151.4km）を記録した。

コ・ウソクは今季がメジャー挑戦のラストイヤーとなる可能性がある。今年1月のオフ期間に古巣LGツインズのアリゾナキャンプで汗を流したコ・ウソクは、「今年が最後だ。人生は“ああ、ダメならもう死ぬしかない”というマインドでやらなければ。最善を尽くす」と、挑戦を続ける決意を語っていた。

さらに「もう一度だけやってみたかった。（今年）復帰するだろうと思った人も多かったし、復帰を望むファンも多かったが、シーズンが終わる前から“もう一度だけ挑戦したい”と思っていた。メジャーリーグを夢見ているわけではない。一度もまともに（実力を発揮）できなかったことが心残りだ。一度だけでもいいから、もう一度やってみたい。マイナーにいようがメジャーにいようが。マイナーにいる確率が高いから、マイナーの打者をしっかり抑えてみたい。自分の能力がどこまでなのかを見たい」と、揺るぎない意志を示していた。

コ・ウソク（写真提供＝OSEN）

2023年にLGの守護神としてKBO統合優勝を果たした後、サンディエゴ・パドレスと2年保証450万ドルの契約を結んだコ・ウソク。ただデビューシーズンの開幕ロースター入りは叶わず、同年5月にマイアミ・マーリンズへトレード。マーリンズでも昇格の機会はなく、2025年には春季キャンプで指を骨折する不運にも見舞われ、同年6月に放出された。

その後も挑戦を止めず、デトロイト・タイガースとマイナー契約を結んでキャリアを繋いだ。今年も再びタイガースと契約したコ・ウソクは、WBC韓国代表に選出され、3試合（3.2回）で無安打、1奪三振、1失点（自責点0）と完璧な内容を披露し、今シーズンへの期待を高めていた。

もっとも、チーム復帰後のオープン戦では登板機会はなく、AAAでシーズンを迎えることになった。そのシーズン初登板で最悪の内容を露呈したことで、今後の歩みに暗雲が立ち込めている。

なお、コ・ウソクは2023年3月、WBC前に行われた韓国メディアとのインタビューで、大谷翔平と対戦する可能性を問われた際に「いざマウンドに上がったとき、投げるところがなければ“痛くないところ”に当てなければ。出塁させて、次の打者と勝負する」と発言したことで、大谷に対する“故意死球”を示唆したと捉えられ物議を醸したことがある。

ただ、コ・ウソクは後に別の韓国メディアとのインタビューにおいて、「“真ん中に強く投げたい”と話したら、（記者から）“もう少し面白く話してほしい”と伝えられた。誤解の余地がある発言をしたことは自分の過ちだが、ただの一度も“誰かにわざと当てろ”と野球を習ったことはない」と、当時の発言に誤解があったことを告白していた。

（記事提供＝OSEN）