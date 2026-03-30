「自転車がフラフラしていて怖い」「クルマが近くを猛スピードで追い越してくる」……4月1日の改正道路交通法施行を前に、ドライバーと自転車乗りの間の両方で、不満と不安が高まっています。今回の改正では自転車にも青切符が導入され、車道を走る自転車は確実に増えるはず。しかし自転車に乗っていて、知らないまま違反しているケースは意外と多いものです。本記事では、4月の法改正を踏まえ、自転車の違反と反則金についてまとめました。今のあなたは本当に大丈夫でしょうか？（編集者 高橋 満）

4月1日以降、自転車に課せられる反則金は？

令和8年（2026年）4月1日、改正道路交通法が施行されます。今回の改正では16歳以上の自転車運転者に交通反則通告制度（青切符）が導入されることが大きな注目点になっています。平たく言えばクルマと同じように交通違反をすると反則金が課せられるわけです。

主な反則金対象となる行為には、次のようなものがあります。

注意したいのは、上記は今回の道交法改正で違反になったのではなく、これまでも交通違反として取り締まりされていたものであることです。

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