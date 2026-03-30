「キリアン、君は最高だ！」フランス代表10番の“神対応”を現地メディアが絶賛「タックルされた小さなファンを守った」
懐の深さを見せた。
フランス代表は現地３月29日、国際親善試合でコロンビア代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。デジレ・ドゥエが２発、マルキュス・テュラムも得点し、３−１で快勝した。
３日前のブラジル代表戦（２−１）からスタメンを大幅に入れ替えたこの一戦で、絶対エースのキリアン・エムバペはベンチスタート。78分に途中出場した。
腕章を巻いたレ・ブルーの10番に、スタンドも盛り上がったのだろう。１人のファンがピッチに乱入し、エムバペに駆け寄ろうとする。だが、その試みは失敗。寸前で警備員に取り押さえられてしまう。
“標的”とされた27歳の人気者はこの時、迷惑がるわけでもなく、むしろそのファンに歩み寄ろうとする。
『ESPN』のメキシコ版アカウントが、「キリアン、君は最高だ！」とし、その“神対応”を公開。「エムバペは、フランスのスター選手と写真を撮るためにピッチに侵入し、警備員にタックルされた小さなファンを守った」と綴る。
エムバペの人柄が伝わるワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まあまあ、いいじゃないか。ピッチ乱入のファンにエムバペが“神対応”
フランス代表は現地３月29日、国際親善試合でコロンビア代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。デジレ・ドゥエが２発、マルキュス・テュラムも得点し、３−１で快勝した。
３日前のブラジル代表戦（２−１）からスタメンを大幅に入れ替えたこの一戦で、絶対エースのキリアン・エムバペはベンチスタート。78分に途中出場した。
腕章を巻いたレ・ブルーの10番に、スタンドも盛り上がったのだろう。１人のファンがピッチに乱入し、エムバペに駆け寄ろうとする。だが、その試みは失敗。寸前で警備員に取り押さえられてしまう。
“標的”とされた27歳の人気者はこの時、迷惑がるわけでもなく、むしろそのファンに歩み寄ろうとする。
『ESPN』のメキシコ版アカウントが、「キリアン、君は最高だ！」とし、その“神対応”を公開。「エムバペは、フランスのスター選手と写真を撮るためにピッチに侵入し、警備員にタックルされた小さなファンを守った」と綴る。
エムバペの人柄が伝わるワンシーンだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】まあまあ、いいじゃないか。ピッチ乱入のファンにエムバペが“神対応”