コロンビア戦は途中出場のエムバペ。鋭い抜け出しからネットを揺らすシーンもあったが、オフサイドで得点ならず。（C）Getty Images

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　懐の深さを見せた。

　フランス代表は現地３月29日、国際親善試合でコロンビア代表とアメリカのノースウェスト・スタジアムで対戦。デジレ・ドゥエが２発、マルキュス・テュラムも得点し、３−１で快勝した。

　３日前のブラジル代表戦（２−１）からスタメンを大幅に入れ替えたこの一戦で、絶対エースのキリアン・エムバペはベンチスタート。78分に途中出場した。

　腕章を巻いたレ・ブルーの10番に、スタンドも盛り上がったのだろう。１人のファンがピッチに乱入し、エムバペに駆け寄ろうとする。だが、その試みは失敗。寸前で警備員に取り押さえられてしまう。
 
“標的”とされた27歳の人気者はこの時、迷惑がるわけでもなく、むしろそのファンに歩み寄ろうとする。

『ESPN』のメキシコ版アカウントが、「キリアン、君は最高だ！」とし、その“神対応”を公開。「エムバペは、フランスのスター選手と写真を撮るためにピッチに侵入し、警備員にタックルされた小さなファンを守った」と綴る。

　エムバペの人柄が伝わるワンシーンだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】まあまあ、いいじゃないか。ピッチ乱入のファンにエムバペが“神対応”

 