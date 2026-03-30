30日11時現在の日経平均株価は前週末比2394.65円（-4.49％）安の5万978.42円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は37、値下がりは1524、変わらずは10と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均構成銘柄の値上がりは4銘柄にとどまり、219銘柄が下落。マイナス寄与度トップはアドテスト <6857>で、1銘柄で日経平均を427.85円押し下げ。以下、ＳＢＧ <9984>が279.97円、東エレク <8035>が174.48円、ファストリ <9983>が127.55円、ＴＤＫ <6762>が69.19円の押し下げと続く。



プラス寄与トップは中外薬 <4519>で、日経平均を8.62円押し上げ。日揮ＨＤ <1963>が2.46円、ＪＴ <2914>が0.87円、東ガス <9531>が0.19円で続いている。



業種別では33業種すべてが値下がり。下落率1位は非鉄金属で、以下、輸送用機器、機械、ガラス・土石、電気機器、証券・商品と並ぶ。



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