読売新聞社が公表する日本株の株価指数「読売３３３」。

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株アナリストである小松弘和氏が、毎週月曜に、前週を振り返りながら、読売３３３の値動きを解説します。構成銘柄の動向も詳しく紹介し、日本株市場の「今」が分かります。

先週の読売３３３

読売３３３は週間で１・３％高。日経平均は横ばいで、ＴＯＰＩＸは１・１％高となった。

トランプ米大統領がイランの発電設備を攻撃する可能性を示唆したことから、週明け２３日はリスク回避ムードの強い１日となった。一方、攻撃延期が伝わったことから２４日と２５日は連日で強い買いが入り、下値不安が後退。戻り一巡後は強弱感が交錯したものの、週間では３指数がそろってプラスを確保した。

読売３３３は、３指数の中で最も高いパフォーマンスを示した。日本株全体では火曜日以降は持ち直したものの、中東関連のニュースに振り回される中で、大型株の値動きがやや不安定となった。金曜２７日はプライム市場では値上がり銘柄が多かったものの、半導体株を中心に主力ハイテク株が弱く、読売３３３とＴＯＰＩＸは上昇した一方、日経平均は下落した。「等ウェート」で一部大型株のネガティブな影響が軽微であった上に、中堅どころの銘柄も幅広く組み入れられている読売３３３は、５営業日中、２５日を除く４営業日で他指数を上回るパフォーマンスとなった。

個別株の動向は？

米国の投資会社バークシャー・ハサウェイの子会社と戦略的パートナーシップを実施すると発表した東京海上ホールディングス（８７６６）が、２４日、２５日と連日でストップ高となるなど急騰。傘下の英アーム・ホールディングスに好材料があったソフトバンクグループ（９９８４）が週間で１０％を超える上昇となった。

一方、米国によるイランの地上戦突入に対する警戒が後退したことから、川崎重工業（７０１２）など防衛関連が大幅安。米国でメモリ関連株が売られたことを嫌気して、キオクシアホールディングス（２８５Ａ）が急落した。

構成銘柄紹介

しずおかフィナンシャルグループ（５８３１）

静岡銀行を中核とする金融持ち株会社。２７日に名古屋銀行（８５２２）との経営統合観測が報じられ、会社からもこの日のうちに報道に準じたリリースが出てきたことから、株価も強い反応を示した。インフレが長期化するとの見方が強まり国内長期金利が上昇したことも、銀行株には支援材料となった。時価総額は約１兆６４００億円。

阪急阪神ホールディングス（９０４２）

関西圏を中心に、鉄道・不動産・ホテル事業などを展開する。「阪神タイガース」や「宝塚歌劇」の運営なども手がける。先週は証券会社によるポジティブなレポートが好感され、週間で２桁の上昇率となった。中東の地政学リスクが意識される中、悪影響が相対的に小さい内需銘柄としても注目度が高まった。時価総額は約１兆１５００億円。

執筆者紹介

小松 弘和（こまつ・ひろかず）

投資情報サイト「トレーダーズ・ウェブ」などを運営する「株式会社ＤＺＨフィナンシャルリサーチ」の日本株情報部アナリスト。証券会社、生命保険会社勤務のほか、マネーサイトでの株式分析経験などがあり、金融全般に精通している。

読売３３３とは

「読売３３３」は、読売新聞社が公表する新たな株価指数。最大の特徴は、３３３銘柄をすべて同じ比率（約０・３％）で組み入れる「等ウェート型」という算出方法で、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングが算出実務を担っている。国内のすべての上場株式の中から、売買代金と浮動株時価総額によって銘柄選定が行われている。年４回ウェート調整を行い、毎年１回、１１月の最終金曜日に銘柄入れ替えを実施する。

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