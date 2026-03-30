目黒蓮、CM撮影で涙 縁の下の力持ちの姿が「よみがえってきた」
『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が30日、都内で行われた『キリンビール 晴れ風』のブランド初フルリニューアル「キリンビール 晴れ風『新しくなる』発表会」に参加した。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
新CMで、目黒は一口飲んだ瞬間に涙を浮かべるシーンも。その理由を問われ、目黒は「飲んだ瞬間に今までCM撮影で、作り手の皆さんのお話を聞きにいったり、裏で作られている方たちの姿を見てきたので、そういうものがよみがえってきた。気付いたら出ていました」とはにかむ。天海は「ステキね！」と話し、内村は「俺も行ったんだけどな…」とボヤいていた。
【写真】爽やか…カナダから登場した目黒蓮＆今田美桜ら
日本の会場には内村光良、天海祐希、今田美桜が登壇し、目黒はカナダから中継で参加した。「僕がデカすぎて気まずい感じがちょっとあるんですが」と苦笑いしながら登場した目黒だが、内村らと笑顔で手を振り合い、乾杯もしていた。
新CMで、目黒は一口飲んだ瞬間に涙を浮かべるシーンも。その理由を問われ、目黒は「飲んだ瞬間に今までCM撮影で、作り手の皆さんのお話を聞きにいったり、裏で作られている方たちの姿を見てきたので、そういうものがよみがえってきた。気付いたら出ていました」とはにかむ。天海は「ステキね！」と話し、内村は「俺も行ったんだけどな…」とボヤいていた。