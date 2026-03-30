インスタグラムで報告

女子バレーボール元日本代表の鍋谷友理枝さんが、29日までにインスタグラムを更新。第一子の出産を報告した。バレー界に舞い込んだ吉報に祝福が殺到している。

投稿には生まれたばかりの第一子の両足を捉えた写真を添え、「この度、第一子を出産いたしました！」と報告。「まずは元気に産まれてきてくれた事への嬉しさで胸がいっぱいです」と喜びを綴った。

「出産は命がけというのを身を持って実感しました。治療に携わってくださった医療従事者の皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」と感謝のメッセージも記した。

現在はSVリーグ・クインシーズ刈谷のチームアドバイザーとして活動中。「レギュラーラウンド残り2戦、そしてファイナルに向けてクインシーズへのご声援よろしくお願いいたします」と呼び掛けた。

コメント欄には「わぁぁぁぁぁ おめでとう〜」「鍋谷ちゃん、おめでとう！よく頑張ったね！」「ママ業大変でしょうが頑張って下さい」「お身体無理せずお過ごしください」「ベビちゃん、立派なあんよですね」と、祝福や労いの声が並んでいた。

32歳の鍋谷さんは現役時代、アウトサイドヒッターとして活躍し、2013年に日本代表初選出。2016年リオデジャネイロ五輪、2017年ワールドグランドチャンピオンズカップ、2019年ワールドカップなどに出場した。22年5月にインスタグラムで結婚を報告。昨季限りで現役を退いた。



（THE ANSWER編集部）